Metro Exodus'un Steam'e Döneceği Tarih Açıklandı

Dünya çapında başarıya ulaşan Metro oyun serisinin en son üyesi Metro Exodus, bundan bir yıl önce Steam'den kaldırılmıştı. Resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla birlikte oyunun Steam'e döneceği tarih belli oldu.

Dünya çapında muhteşem satış rakamlarına ulaşan Metro serisini video oyun dünyasına kazandıran 4A Games, son oyunlarını ilginç bir hamleyle Steam’den kaldırmıştı. Şirket, Metro serisinin son oyunu Metro Exodus’u yalnızca Epic Games Store’a özel yapmıştı.

4A Games, Metro Exodus’u yalnızca Epic Games Store’a özel yapmıştı yapmasına ancak bu anlaşmanın süresi sınırlıydı. Bugün oyunun resmi hesabı üzerinden Twitter’da paylaşılan yeni bir tweet, Metro Exodus’a Steam’den sahip olmak isteyenlere müjdeyi verdi.

Metro Exodus, 15 Şubat’ta Steam’e dönüyor.

Metro Exodus’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Metro Exodus’un 15 Şubat 2020 tarihinde Steam'in mağazasında yeniden yer alacağı aktarıldı. Tweet’te oyunun hangi saat diliminde saat kaçta Steam’de yeniden satın alınabilir olacağı da yer aldı. İşte Metro Exodus’un Steam’e dönüş yapacağı zamanlar:

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05.00 GMT / UTC

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06.00 AEDT

Metro Exodus hesabından yapılan paylaşımda yer alan saatlere göre Metro Exodus, TSİ 08.00’da yeniden Steam’de satın alınabilir olacak. Oyun, Steam’deki çıkışından tam bir yıl sonra yeniden Steam mağazasında yer alacak. Steam’de yer alan DLC’lerin satışı devam edecek.

Metro Exodus’u Steam üzerinden ön siparişle alan kullanıcılar geçtiğimiz yıl oyun çıktığında hiçbir sıkıntı olmadan oyunlarına kavuşmuştu. Geliştirici şirket, oyuna getirdikleri güncellemeleri Steam oyuncuları için de yayınlamayı ihmal etmemişti. Bunun dışında bir adet “Season Pass” ve bir DLC satışa çıkmıştı.

Metro Exodus’a gelecek son ek paket ise 11 Şubat’ta yayınlanacak. Sam’s Story ismiyle çıkacak bu ek paket, oyunculara sandbox dünyasında hayatta kalma deneyimini yaşatacak. Ek paket, oyun bittikten sonraki zamanda geçecek. Oyuncular, ABD’ye dönmeye çalışan Sam isimli karakteri oynayacaklar.