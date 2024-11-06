Türkiye'de hem elektrikli hem benzinli hem de hibrit motorlarla hizmet veren MG'nin sıfır araba fiyatları ne kadar?

Türkiye'deki en yeni markalardan bir tanesi olan MG, Kasım 2024 güncel fiyat listesini açıkladı. Bu ay bazı modellere zam, bazılarına indirim yapıldı. Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın kasım ayı boyunca geçerli olan fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını belirtelim. MG araba fiyatları - Kasım 2024 Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı ZS 1.279.000 TL 1.299.000 TL HS 1.599.000 TL 1.599.000 TL Yeni HS 1.949.000 TL 1.990.000 TL MG4* 1.349.000 TL 1.349.000 TL Marvel R Electric* 3.399.000 TL 2.990.000 TL *2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir. ZS fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L Turbo 111 PS, Benzinli Comfort, Manuel 1.299.000 TL 1.0L Turbo 111 PS, Benzinli Luxury Plus, Otomatik 1.429.000 TL 115 kW, Elektrikli Luxury, Otomatik 1.599.000 TL HS fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5T-GDI 162 PS, Benzinli Comfort, Otomatik 1.599.000 TL 1.5T-GDI 162 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 1.749.000 TL Yeni HS fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 339 PS, Hibrit Luxury, Otomatik 2.090.000 TL 170 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 1.990.000 TL MG4 fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 125 kW 170 PS, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.349.000 TL 150 kW 204 PS, Elektrikli Luxury, Otomatik 1.469.000 TL 435 PS, Elektrikli XPOWER, Otomatik 1.990.000 TL Marvel R Electric fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 288 PS, Elektrikli Performance, Otomatik 2.990.000 TL Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

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