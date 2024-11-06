Türkiye'deki en yeni markalardan bir tanesi olan MG, Kasım 2024 güncel fiyat listesini açıkladı. Bu ay bazı modellere zam, bazılarına indirim yapıldı.
Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın kasım ayı boyunca geçerli olan fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını belirtelim.
MG araba fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|ZS
|1.279.000 TL
|1.299.000 TL
|HS
|1.599.000 TL
|1.599.000 TL
|Yeni HS
|1.949.000 TL
|1.990.000 TL
|MG4*
|1.349.000 TL
|1.349.000 TL
|Marvel R Electric*
|3.399.000 TL
|2.990.000 TL
*2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.
ZS fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0L Turbo 111 PS, Benzinli
|Comfort, Manuel
|1.299.000 TL
|1.0L Turbo 111 PS, Benzinli
|Luxury Plus, Otomatik
|1.429.000 TL
|115 kW, Elektrikli
|Luxury, Otomatik
|1.599.000 TL
HS fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5T-GDI 162 PS, Benzinli
|Comfort, Otomatik
|1.599.000 TL
|1.5T-GDI 162 PS, Benzinli
|Luxury, Otomatik
|1.749.000 TL
Yeni HS fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|339 PS, Hibrit
|Luxury, Otomatik
|2.090.000 TL
|170 PS, Benzinli
|Luxury, Otomatik
|1.990.000 TL
MG4 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|125 kW 170 PS, Elektrikli
|Comfort, Otomatik
|1.349.000 TL
|150 kW 204 PS, Elektrikli
|Luxury, Otomatik
|1.469.000 TL
|435 PS, Elektrikli
|XPOWER, Otomatik
|1.990.000 TL
Marvel R Electric fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|288 PS, Elektrikli
|Performance, Otomatik
|2.990.000 TL