Birçok yarı iletken cihaz üreten Amerikalı şirket Micron, ilk LPDDR4X bellek cihazlarının seri üretiminin başladığını duyurdu.

Amerikalı şirket Micron, ikinci nesil 10nm sınıfı proses teknolojisi kullanılarak üretilecek olan ve 4.266 Gbps'ye kadar standart LPDDR4X veri aktarım hızları sunan yeni RAM'lerini duyurdu. Şirket, bu RAM'lerin daha önceki LPDDR4 yongalarına göre daha az güç tüketeceğini açıkladı.

Micron'a göre LPDDR4X bellek yongaları, LPDDR4-4266 ürünlerine kıyasla yüzde 10 daha az güç tüketiyor. 12GB belleklerin seri üremine başlanması demek, önümüzdeki yıl içinde piyasaya çıkacak olan yeni akıllı telefonlarda bu teknolojiyi görebiliriz anlamına geliyor. Şu anda piyasada büyük boyutlu RAM'e sahip akıllı telefonları görmek mümkün, fakat ileride daha büyük RAM kapasitesine sahip akıllı telefonları da göreceğiz gibi görünüyor.

Raporlara göre, Micron’un yeni bellek yongası şu anda sektörün en yüksek kapasitesine ve en hızlı saatli 4x DRAM ürününe sahip. Bu teknolojiyi kullanacak olan yeni akıllı telefonlar, yüksek güç gerektiren durumlarda daha iyi performans gösterecek. Şirketin üreteceği yeni belleklerin tek rakibi, Samsung'un geçtiğimiz temmuz ayında ürettiği LPDRR4X-4266 RAM'leri olarak göze çarpıyor.

Mevcut uygulamalar daha fazla bellek gerektirdiğinden, daha yüksek RAM'lere sahip akıllı telefonlar artık bir ihtiyaç haline geliyor. Uygulamalar, daha fazla şey ve yüksek kaliteli grafikler barındırdığı için ağırlaşıyor, dolayısıyla RAM boyutunu yükseltmek de önemli hale geliyor. İlk olarak hangi markanın 12GB'lık RAM kullanacağı bilinmese de Samsung'un piyasaya süreceği 5G destekli Galaxy S10, bu yonga setine sahip ilk telefon olabilir.