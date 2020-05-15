Micron, Yeni 2210 ve 2300 SSD’lerinin Tanıtımını Yaptı

Dünyanın en büyük depolama donanımı üreticilerinden olan Micron, bugün iki yeni SSD modelini kullanıcıların beğenisine sundu. 2210 ve 2300 olarak tanıtılan modeller, üç farklı kapasitede bulunabilecek.

SSD donanımı, günümüzde bilgisayarların olmazsa olmaz parçalarından bir tanesi olarak biliniyor. Performans avantajları ve gün geçtikçe çeşitli firmalar tarafından tanıtılan yeni modellerle beraber satın alınabilirliklerinin de artmasıyla bu parçaların değeri de anlaşılıyor. Bu konuda faaliyet gösteren şirketlerin başında gelen Micron da ürün yelpazesini genişleterek kullandığı gelişmiş teknolojilerle başarısını kanıtlamak istiyor.

Micron, bugün internet sitesinden yaptığı yeni bir duyuruyla iki modelini daha kullanıcıların beğenisine sundu. TLC teknolojisiyle donatılan 2300 ve QLC teknolojisi kullanılarak üretilen 2210 modellerini tanıtan firma, bu konudaki iddiasını da böylelikle güçlendirmiş oldu.

Micron 2300 SSD özellikleri:

Micron firması tarafından yapılan duyuruda ince ve hafif olmasına rağmen 'güçlü' olarak nitelendirilen 2300 SSD’nin, uygulamaları sürdürmek için gereken gücü ve yoğunluğu, kompakt form ve güç tasarrufu özellikleriyle birleştirdiği söyleniyor. Uyarlanabilir güç yönetimi, daha uzun pil ömrü ve isteğe bağlı performansıyla kullanıcıları memnun etmeye programlanan ürün, bunların yanında daha fazla depolama özgürlüğü vadediyor. 2 TB’lık kapasiteye kadar çıkabilen ürünün diğer seçenekleriyse 1 TB, 512 GB ve 256 GB olarak sıralanıyor.

Micron 2210 SSD özellikleri:

QLC teknolojisiyle tasarlanan bu SSD, 2 TB’a kadar çıkan kapasitesiyle yoğun veri trafiği için tasarlanmış görünüyor. Yüksek yoğunluklu ve düşük maliyetli olmasıyla bilinen QLC mimarisine ek olarak dinamik yazma hızlandırma, akıllı güç verimliliği ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle tanıtılan ürünün bunlara ek olarak uçtan uca veri koruması ve güç kaybı sinyal desteği içerdiği söyleniyor.

Şu an için her iki SSD’nin de hazır olduğunu aktaran şirket, fiyatlandırma konusunda henüz net bir bilgi vermiş değil. Şimdilik ürünlerin maliyetinin ne olduğu sır gibi saklansa da bazı kaynaklar tarafından özellikle 2210 modelinin oldukça uygun fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yakında Micron tarafından yapılacak yeni açıklamayla kafalardaki sorular yanıtlanacak gibi görünüyor.