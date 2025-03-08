Microsoft, sıkı destekçisi olduğu OpenAI'dan uzaklaşmak için çalışmalara devam ediyor gibi görünüyor. Şirket hem geniş dil modelleri hem de akıl yürütebilen yapay zekâ modeli üzerinde çalışıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. The Information, Microsoft'un OpenAI'dan uzaklaşmak için çalışmaları derinleştirdiğini iddia etti. Kaynaklara göre Microsoft, OpenAI ile daha iyi rekabet edebilmek için akıl yürütebilen yapay zekâ modelleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Microsoft, ChatGPT'nin arkasındaki ekip olan OpenAI'ın en büyük yatırımcılarından bir tanesi. Ancak konuya aşina kaynaklar, şirketin rekabetten de geri kalmak istemediğini ileri sürüyorlar. Hatta kaynaklara göre Microsoft, kendi dil modellerinin eğitimini tamamlamış durumda.

OpenAI ve Anthropic'inkiler kadar iyi olduğu söyleniyor!

The Information'ın haberine göre Microsoft'un geliştirdiği yapay zekâ dil modeli, girdiği testlerde OpenAI ile Anthropic'in geliştirdiği kadar modeller kadar iyi performans veriyor. Ancak Microsoft'un şirket içerisinde "MAI" olarak adlandırdığı bu yapay zekâ modellerinin ne zaman duyurulacağına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Yaşanan bu gelişmenin çok da şaşırtıcı olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Zira Microsoft, geçtiğimiz yılın sonlarında bir açıklama yapmış ve 365 Copilot bünyesinde kendi yapay zekâ modellerini kullanmaya başlayacağını duyurmuştu. Bugün gelen haberler, Microsoft'un OpenAI ile rekabet etme noktasında kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.