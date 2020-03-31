Microsoft, Chromium tabanlı yeni internet tarayıcısı Edge için yaklaşan özellikleri açıkladı. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Edge, nisan ayında sunulacak bir güncelleme ile üç yeni özelliğe sahip olacak.

Microsoft, geçtiğimiz ocak ayında piyasaya sürdüğü Chromium tabanlı Edge ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, yeni internet tarayıcısını sürekli güncelliyor ve yeni özelliklerle doldurmaya devam ediyor. Şimdiyse Microsoft, yeni internet tarayıcısı için yayınlamaya hazırlandığı bir güncellemeyi ve bu güncellemenin hangi yenilikleri içerdiğini açıkladı.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre nisan ayı içerisinde güncellenecek olan Chromium tabanlı Edge; dikey sekmeler, akıllı kopyalama ve parola izleyicisi olarak isimlendirilecek üç yeni özellik alacak. Peki bu özellikler, tüketiciler için ne gibi faydalar sağlayacak? Haydi hep birlikte, Chromium tabanlı Edge'in yaklaşmakta olan yeni özelliklerine yakından bakalım.

Dikey sekmeler

Dikey sekmeler, Chromium tabanlı Edge'in sol tarafına yerleşecek ve dikey bir şekilde bulunacak sekmeler anlamına geliyor. Bilindiği üzere sekmeler, neredeyse tüm tarayıcıların üst kısmında bulunuyor ve peşpeşe onlarca sekme açarsanız, sekmelerdeki açıklamalar okunamaz hale geliyor. İşte Microsoft'un dikey sekmeler olarak isimlendirdiği bu yeni özellik, kaç sekme açık olursa olsun kolaylıkla bulunabilmesine imkan sağlayacak.

Akıllı kopyalama

Akıllı kopyalama özelliğinin pek çok kullanıcının işini kolaylaştıracağını açıkça söyleyebiliriz. Bu özellik kapsamında tüketiciler, bir internet sitesindeki istedikleri bir bölümü rahatlıkla kopyalayabilecekler. Üstelik bu bu kopyalama işlemi, ilgili bölümde bulunan metinlerin yanı sıra görüntüleri ve bağlantıları da içerecek. Akıllı kopyalama, bu işlemi gerçekleştirirken internet sitesinin biçimlendirmesini korumaya devam edecek.

Parola izleyicisi

İnternette kullandığımız şifreler, güvenliğimizin esas noktası. Ancak zaman zaman bazı nedenlerden ötürü şifrelerimiz ve kullanıcı isimlerimiz sızdırılabiliyor. Microsoft'un hazırladığı "Password Monitor", internet sitelerinde kullandığınız isim ve şifreleri takip edecek. Eğer söz konusu isim ve şifre daha önceden herhangi bir sızma işlemine maruz kaldıysa bir uyarı alacaksınız. Microsoft, böylelikle kullanıcıların güvenliğinin sağlanabileceğini düşünüyor.

Microsoft'un Edge ile ilgili yaptığı açıklamalar bunlarla sınırlı değil. Şirket ayrıca, Chromium tabanlı Edge'in ilerleyen dönemlerde 3 yeni özellik daha alacağından bahsetti. Bu özellikler; koleksiyonlar, InPrivate modu ve okuyucu olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, InPrivate modu ile gizli bir tarayıcı deneyimi yaşarken okuyucu özelliği ile de internet sitelerinde çok daha kolay metin okuyabilecekler. Koleksiyonlar özelliği ise içerik oluşturmada yardımcı olacak.