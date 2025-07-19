Microsoft, dijital içerik mağazalarına yönelik bir karar daha aldı. Şirket, uzun süredir kullanımda olan Film & TV uygulamasını kapatma kararı verdi. Artık Xbox ve Windows kullanıcıları bu uygulama üzerinden yeni film ya da dizi satın alamayacak.

Microsoft, Film & TV uygulamasını resmen rafa kaldırdı. Artık Xbox ve Windows kullanıcıları bu uygulamayı kullanarak film ya da dizi satın alamayacak. Tabii daha önce satın alınan içerikler hesaplarda kalmaya devam edecek, isteyen izlemeye devam edebilecek.

Microsoft, uygulamanın kaldırıldığını destek sayfası üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Microsoft Store ve Xbox mağazasında artık film ya da dizi satın alma veya kiralama işlemleri yapılamayacak.

İçerikler farklı platformlara taşınamayacak

Şirket, mevcut içeriklerin hesapta saklanacağını ve en yüksek çözünürlükte izlenmeye devam edilebileceğini belirtti. ABD'deki kullanıcılar için ise Movies Anywhere platformu aracılığıyla bazı içeriklerin diğer dijital mağazalarla senkronize edilmesi mümkün durumda. Ancak bu hizmet Türkiye'de kullanılamıyor. Aktarılan bilgilere göre, mevcut içerikler farklı bir platforma taşınamıyor.

2012 yılında Xbox Video adıyla kullanıma sunulan uygulama, zamanla geri planda kalmıştı. Özellikle Xbox One döneminde dijital içerik satışında önemli bir rol üstlenen Film & TV uygulaması, Microsoft'un aldığı yeni kararla resmen kapatılmış oldu.