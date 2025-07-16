Yapay zekâ destekli dijital asistanlar, artık kullanıcıların masaüstü ortamlarını da analiz edebilecek seviyeye geliyor. Microsoft, Copilot Vision için yayınladığı yeni güncellemeyle bu alanda önemli bir adım attı. Yapay zekânın artık sadece uygulamalar değil, tüm masaüstü ekranını görebilmesi mümkün hale geldi.

Microsoft, Copilot Vision özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Yayınlanan son güncellemeyle birlikte bu yapay zekâ destekli sistem, artık yalnızca açık uygulamaları değil, doğrudan tüm masaüstü ekranınızı görebiliyor. Böylelikle Copilot, artık masaüstünüzde neler olup bittiğini genel hatlarıyla görebilecek ve buna göre yanıtlar üretebilecek.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, “Desktop Share” (Masaüstü Paylaşımı) adı verilen bu özellik, Copilot uygulamasının 1.25071.125 sürümüyle birlikte kullanıcılara sunuldu. Daha önce yalnızca tek bir uygulamayı görebilen Copilot Vision, sonrasında iki uygulamayı aynı anda algılayabilir hale getirilmişti.

Copilot Vision artık sesli görüşme sırasında ekranınızı görebiliyor

Yeni güncellemeyle beraber sistem artık masaüstündeki tüm öğeleri ve aynı anda açık olan uygulamaları görebiliyor. Bununla birlikte Microsoft, Copilot Vision’ın kullanım şeklinde de bir yeniliğe gitti. Artık kullanıcılar, Copilot ile gerçekleştirdikleri sesli görüşmeler sırasında, sohbet penceresinde bulunan “gözlük” simgesine tıklayarak Copilot Vision özelliğini aktif hale getirebiliyor.

Böylece Copilot ile sesli sohbet ederken aynı anda ekranınızda gördüklerinizi yapay zekâya gösterebilmeniz mümkün hale geliyor. Ancak Microsoft’a göre Copilot Vision’ın sadece ekranı görmesi yeterli değil. Yapay zekânın gördüğü şeyleri anlaması ve yorumlayabilmesi için ise geliştirme çalışmaları sürüyor.