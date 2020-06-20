Microsoft Flight Simulator’a Eklenecek Yeni Özellikler

Merakla beklenen uçuş simülasyon oyunu Microsoft Flight Simulator'a önümüzdeki günlerde eklenecek yenilikler gün yüzüne çıktı. 12 Haziran'da Alpha 4 güncellemesini alan oyun, NAVBLUE ve FlightAware güncellemeleriyle gerçek hayatta kullanılan yazılımlara sahip olacak.

Microsoft Flight Simulator’ın geliştiricisi Asobo Studios, oyun için yeni bir geliştirici güncellemesi yayınladı. Bu haftanın güncellemesi, oyunun Alpha 4 sürümü için test edilen yamanın son aşamada olduğunu bizlere söylüyor. Geliştiriciler, ayrıca pek çok yeniliği ve özelliği beraberinde getirecek olan iki farklı güncellemeyi de önümüzdeki günlerde yayınlamayı planlıyorlar.

Bu güncellemelerden NAVBLUE 25 Haziran’da, FlightAware ise 2 Temmuz tarihinde yayınlanacak. Güncellemelerin neler sunduğunu merak edenler için NAVBLUE; uçuş planlama, uçak performansı, uçuş veri analizi, havacılık çizelgeleri, mürettebat planlama ve daha fazlasını sunan, gerçek dünyada pilotlar tarafından kullanılan bir yazılım olarak biliniyor.

Öte yandan FlightAware, dünyanın dört bir yanındaki özel ve ticari uçaklar için ücretsiz uçuş takibi sunan bir web sitesi ve mobil uygulama olarak biliniyor. Bu noktada FligtAware, oyuna entegre edilen bir başka gerçek dünya yazılımı olacak.

Microsoft Flight Simulator’ın Alpha 4 güncellemesi 12 Haziran’da başlatılmış ve oyunu 1.4.2.0 yapısına yükseltmişti. Bu güncelleme, birden fazla hata düzeltmesinin yanı sıra yeni içerikleri de beraberinde getirdi. Alpha 4 ile oyunun genelindeki en önemli değişikliklerden biri, oyundaki tüm uçaklara eklenen uçuş modeli güncellemeleriydi.

Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri:

Geçtiğimiz haftalarda sistem gereksinimleri açıklanan Microsoft Flight Simulator’da minimum donanım olarak NVIDIA GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 570 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Oyundan keyif almak ve gerçekçi grafikleri yakalamak isteyen oyuncuların ise NVIDIA GeForce RTX 2080 ya da AMD Radeon VII gibi daha güçlü kartlara yönelmeleri tavsiye ediliyor.

Ayrıca oyunu oynayabilmek için bilgisayarınızda 150 GB kullanılabilir depolama alanına ihtiyaç duyulduğunu da belirtelim. Microsoft Flight Simulator 2020, bu yılın ilerleyen dönemlerinde PC ve Xbox One platformları için çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihi için henüz net bir açıklama yok ancak yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.