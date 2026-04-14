İddialara göre Microsoft, açık kaynaklı OpenClaw'a benzer bir sistemi kendi hizmetleriyle entegre çalışacak şekilde geliştiriyor.

Microsoft, açık kaynaklı OpenClaw benzeri yeni bir “ajan” geliştirmek için kolları sıvadı.

OpenClaw, kullanıcıların bilgisayarında yerel olarak çalışan ve onların yerine görevleri yerine getirebilen ajanlar oluşturabilen bir araç. Microsoft’un geliştirdiği sistemin de benzer şekilde çalışması bekleniyor ancak şirket henüz bu ajanların tamamen yerelde mi yoksa bulutta mı çalışacağı konusunda net bir açıklama yapmış değil.

“Sürekli çalışan” Copilot geliyor

Yeni sistemin en dikkat çekici özelliği ise OpenClaw gibi “her zaman aktif” olması.

Yani Microsoft 365 Copilot, kullanıcı talimatlarını beklemek yerine arka planda sürekli çalışarak çok adımlı görevleri uzun süre boyunca kendi başına tamamlayabilecek.

Bilgisayar satışlarına da etki edebilir

İlginç bir detay da OpenClaw kullanıcılarının yoğunlukla Mac mini tercih etmesi.

Öyle ki OpenClaw'ın patlamasının ardından ciddi oranda Mac mini satışları artmıştı. Bu durum, Microsoft’un kendi alternatifini geliştirme motivasyonlarından biri gibi görtünüyor.

Microsoft'un yeni “OpenClaw benzeri” sisteminin Haziran ayında düzenlenecek Microsoft Build etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.