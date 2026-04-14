Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Microsoft'tan "Sürekli Çalışan" Yapay Zekâ Hamlesi: OpenClaw'a Rakip Geliyor!

İddialara göre Microsoft, açık kaynaklı OpenClaw'a benzer bir sistemi kendi hizmetleriyle entegre çalışacak şekilde geliştiriyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, açık kaynaklı OpenClaw benzeri yeni bir “ajan” geliştirmek için kolları sıvadı.

OpenClaw, kullanıcıların bilgisayarında yerel olarak çalışan ve onların yerine görevleri yerine getirebilen ajanlar oluşturabilen bir araç. Microsoft’un geliştirdiği sistemin de benzer şekilde çalışması bekleniyor ancak şirket henüz bu ajanların tamamen yerelde mi yoksa bulutta mı çalışacağı konusunda net bir açıklama yapmış değil.

İçerikten Görseller

“Sürekli çalışan” Copilot geliyor

Yeni sistemin en dikkat çekici özelliği ise OpenClaw gibi “her zaman aktif” olması.

Yani Microsoft 365 Copilot, kullanıcı talimatlarını beklemek yerine arka planda sürekli çalışarak çok adımlı görevleri uzun süre boyunca kendi başına tamamlayabilecek.

Bilgisayar satışlarına da etki edebilir

İlginç bir detay da OpenClaw kullanıcılarının yoğunlukla Mac mini tercih etmesi.

Öyle ki OpenClaw'ın patlamasının ardından ciddi oranda Mac mini satışları artmıştı. Bu durum, Microsoft’un kendi alternatifini geliştirme motivasyonlarından biri gibi görtünüyor.

Microsoft'un yeni “OpenClaw benzeri” sisteminin Haziran ayında düzenlenecek Microsoft Build etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Vibe Coding Yapanlar İçin Birebir: ChatGPT, 100 Dolarlık Yeni 'Pro' Aboneliği Sunuyor! Vibe Coding Yapanlar İçin Birebir: ChatGPT, 100 Dolarlık Yeni 'Pro' Aboneliği Sunuyor!
OpenAI, "Yapay Zekâ Çağında Ekonomi" Raporu Yayımladı: "Daha Az Çalışıp Daha Fazla Kazanacağız" OpenAI, "Yapay Zekâ Çağında Ekonomi" Raporu Yayımladı: "Daha Az Çalışıp Daha Fazla Kazanacağız"
Yapay Zeka Microsoft

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Yapay Zekâ Haberleri̇ Ve İçeri̇kleri̇ Kategorisinde En Çok Okunanlar

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

İran, ABD'yi OpenAI'ın Orta Doğu'daki 30 Milyar Dolarlık Veri Merkezini Yok Etmekle Tehdit Etti

İran, ABD'yi OpenAI'ın Orta Doğu'daki 30 Milyar Dolarlık Veri Merkezini Yok Etmekle Tehdit Etti

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Dünyayı Kasıp Kavuran OpenClaw Yapay Zekâ Aracı, Artık Claude ile Kullanılamayacak (Ek Para Ödemek Gerekecek)

Dünyayı Kasıp Kavuran OpenClaw Yapay Zekâ Aracı, Artık Claude ile Kullanılamayacak (Ek Para Ödemek Gerekecek)

Notebook LM Nasıl Kullanılır?

Notebook LM Nasıl Kullanılır?

OpenAI, "Yapay Zekâ Çağında Ekonomi" Raporu Yayımladı: "Daha Az Çalışıp Daha Fazla Kazanacağız"

OpenAI, "Yapay Zekâ Çağında Ekonomi" Raporu Yayımladı: "Daha Az Çalışıp Daha Fazla Kazanacağız"

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com