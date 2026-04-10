Vibe Coding Yapanlar İçin Birebir: ChatGPT, 100 Dolarlık Yeni 'Pro' Aboneliği Sunuyor!

ChatGPT, mevcut 20 dolarlık Plus planına kıyasla Codex kullanımını 5 kat artıran yeni 100 dolarlık Pro planını duyurdu.

OpenAI, ChatGPT kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir abonelik modelini duyurdu. Şirket, özellikle vibe coding yapan kullanıcılar için aylık 100 dolarlık yeni bir ChatGPT planını kullanıma sundu.

Yeni “Pro” plan, mevcut 20 dolarlık ChatGPT Plus aboneliğine kıyasla Codex kullanımını tam 5 kat artırıyor. Bu da uzun süreli ve daha karmaşık kodlama işlemleri yapanlar için oldukça ideal bir plan.

Pro abonelik daha uzun Codex kullanımı sunuyor

OpenAI’ın geliştirdiği Codex, ChatGPT içinde çalışan bir yapay zekâ kodlama asistanı ve Anthropic tarafından geliştirilen Claude Code ile rekabet ediyor. Yeni 100 dolarlık plan, bu rekabette OpenAI’ın elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ayrıca yeni plana abone olan tüm kullanıcılar tüm Pro özelliklerine erişebilecek, gelişmiş “Pro modeli” kullanılabilecek ve Hızlı ve Düşünen modellerine sınırsız erişim sağlayabilecek.

OpenAI ayrıca yeni planın çıkışını kutlamak için sınırlı süreli bir kampanya da başlattı. 31 Mayıs’a kadar abone olan kullanıcılar, Codex kullanımında Plus planına göre 10 kat daha fazla kapasite elde edecek.