Microsoft, daha düşük seviyeli cihazlar için Outlook'un hafifletilmiş bir 'lite' uygulamasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Uygulamanın yakın zamanda tüm dünyada Android kullanıcıları için sunulabileceği ifade ediliyor.

Hepimizin bildiği gibi internet kullanımının yükselmesi nedeniyle e-posta servislerinin önemi de gün geçtikçe artıyor. Microsoft’un mail yönetimi hizmeti olan Outlook da bu konuda önde gelenler arasında yer alıyor. Outlook bunun yanı sıra takvim yönetimi gibi birçok farklı konuda da kullanılıyor.

Şimdi ise şirketin yeni bir Outlook uygulaması üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Düşük seviyeli telefonlar için kullanılabilecek yeni uygulamaya, Microsoft’un yakın zamanda Microsoft 365 için yol haritasını güncellemesi sonucunda rastlandı.

Outlook Lite geliyor

Bilindiği üzere birçok uygulamanın, low-end olarak nitelendirilen cihazlarda veya yavaş internet bağlantısı olan yerlerde kullanılabilen hafifleştirilmiş ‘lite’ versiyonları bulunuyor. Google Go, Facebook Lite gibi uygulamalar buna örnek olarak verilebilir. Şimdi de Microsoft, Outlook için bu tarz bir uygulama üzerinde çalışıyor.

RAM’i düşük telefonlar gibi cihazlar ve Android kullancıları için çıkması beklenen Outlook Lite’ın bu ay kullanıma sunulabileceği söylentiler arasında. Yapılan açıklamalarda ise yeni uygulama “Outlook’un temel avantajlarını, hızlı performansla ve daha küçük bir uygulama boyutuyla düşük cihazlar için getiren bir Android uygulaması” olarak tanımlanıyor.

Outlook Lite’ın küresel olarak kullanıma sunulması bekleniyor. Ayrıca, uygulama hakkında resmi bir açıklamanın yakın zamanda gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu da belirtmekte fayda var.

Son olarak Outlook’un ‘lite’ versiyonun hâli hazırda bulunduğunu da belirtmekte fayda var. Dr.Windows tarafından paylaşılan bir rapor, bu tarz bir uygulama Android kullanıcıları için mevcut olduğunu; ancak uygulamanın belli ülkelerde kullanılabildiğini ortaya koyuyor. Yeni gelen haberler ise Microsoft’un Outlook Lite’ı daha geniş kitlelere ulaştırmayı planladığını gösteriyor.