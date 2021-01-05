Microsoft, Outlook uygulamasını yenileyecek bir proje başlattı. "Monarch" olarak isimlendirilen bu proje, Outlook'un yeni bir web tabanlı uygulamasını kapsıyor. Yıl sonunda ön izleme sürümü olarak yayınlanacak bu uygulama, Windows ve Mac platformlarında ortak olarak çalışacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Outlook uygulaması sil baştan yenileme kararı aldı. Alınan bu kararla birlikte şirket, Windows ve Mac tabanlı bilgisayarlarda ortak olarak çalışacak, web tabanlı bir Outlook uygulaması geliştirecek. Böylesi bir durum, Microsoft için bir ilk olacak. Microsoft, yeni Outlook projesini Monarch olarak isimlendiriyor.

Microsoft Central'da yer alan bir habere göre Monarch ile birlikte Outlook, Windows 10'daki yerleşik Takvim uygulamasının da yerini alacak. Elbette Mac kullanıcıları da bu hizmetten yararlanabilecekler. Ancak Outlook'u aktif olarak kullanıyorsanız ve buraya kadar anlattıklarımız sizi heyecanlandırıyorsa, biraz sakin olmanız gerekiyor. Çünkü Microsoft, Monarch projesinin "ön izleme" sürümünü bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunacak. Yani önümüzde 1 yıl gibi uzun bir süre var.

Monarch, geçtiğimiz yıl duyurulan "One Outlook" projesinin nihai amacıydı

Microsoft, geçtiğimiz yıl düzenlediği bir etkinlik kapsamında One Outlook isimli bir projeden bahsetmişti. Şirket, bu proje kapsamında Outlook'a daha geniş kapsamlı özellikler ekleyip, birkaç uygulamaya yapılacak işlemleri tek bir uygulama üzerinden yapılmasını sağlayacaktı. İşte Monarch olarak isimlendirilen yeni proje, One Outlook'un nihai amacı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de Windows kullanıcıları, bu yenilikten memnun kalacaklar gibi görünüyor.

Edinilen bilgilere göre web tabanlı olacak yeni Outlook, kurumsal ve bireysel müşterilerin tümü tarafından kullanılabilecek. Ayrıca şirket, web tabanlı yazılımların avantajlarından faydalanarak, Outlook'un bilgisayarlarda kaplayacağı alanı düşürecek. Kullanıcılar, Monarch ile birlikte hem e-posta hem de Takvim'de yaşadıkları deneyimi, tek bir yazılım üzerinden kullanabilecekler. Tüm bunlara ek olarak yeni Outlook hem Windows hem de Mac için birebir aynı olacak. Uygulamaların farklı platformlardaki kodları bile aynı olacak.

Monarch'ı merak edenler, Outlook'un mevcut web uygulamasını kullanabilirler

Eğer Monarch'ın neler sunabileceğini merak ediyorsanız, Outlook'un hali hazırda kullanılabilen web tabanlı uygulamasını kullanabilirsiniz. Elbette bu uygulama, Monarch projesi sonrasındaki Outlook'un özelliklerini sunmuyor. Ancak aynı tabanda geliştirilecek yeni uygulama, genel olarak mevcut web uygulamasına benzeyecek. Ancak tüm özellikler için, en azından bu yılın sonuna dek beklemek durumunda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmakta fayda var.