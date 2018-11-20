Microsoft, Windows 10 bilgisayarlar ile telefonlar arasında senkronizasyon kurmayı başarmayı deniyor. Böylece masaüstü işletim sistemleri için yayınlanmış programlar telefonlarda da kullanılabilecek.

Son dönemde Timeline uygulamasında da benzer bir girişimde bulunan Microsoft, kullanıcıların geçmişlerini 30 güne kadar kaydetmelerini sağlıyordu. Cloud Clipboard da Ekim güncellemesi ile gelmişti. Bu panoya kopyalanan görseller, cihazlar arasında kullanılabiliyordu.

Microsoft’un popüler klavye uygulaması olan SwiftKey ile bir cihazda yazılan yazıyı bir diğerine 'kopyala-yapıştır' yapmak mümkün hale gelmişti. Bunun için tek gereken, her iki cihazda da Microsoft hesabı ile oturum açılmış olması.

Microsoft Launcher de yakın zamanda Cloud Clipboard özelliğine kavuşacak. Böylelikle kullanıcılar yeni bir seçeneğe daha kavuşacaklar: Bilgisayardaki clipboard ile telefondaki arasında eş zamanlı çalışabilme seçeneğine. Böylece hiçbir aracı programa gerek kalmadan pek çok farklı şeyi kolayca senkronize edebilecekler.

Uygulamanın ve güncellemenin gelişi için 2019 yılı işaret edilse de ileride şirket içi kaynaklardan daha fazla bilginin açıklanması bekleniyor.