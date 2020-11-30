Microsoft'tan Toplantıların Verimliliğini Ölçecek Teknoloji

Microsoft'un yeni bir patenti ortaya çıktı. Bu patent, iş toplantılarına katılanların vücut dilini izleyerek, toplantının verimli geçip geçmediğinin anlaşılmasını sağlıyor.

GeekWire, Microsoft'un yeni ve etkileyici bir patentini ortaya çıkardı. Bu patente göre şirket, toplantıların verimli geçip geçmediğini anlayabilmek için katılımcıların vücut dilini değerlendirecek. Patente göre toplantı salonlarında ve hatta videolu toplantılardan alınacak veriler, iş hayatının çok daha verimli bir hale gelmesini sağlayacak. Üstelik bu teknoloji sayesinde çalışanların bir sıkıntısının olup olmadığı da anlaşılabilecek.

Microsoft'un yeni patenti, verimliliği ölçmek için toplantı salonlarına eklenecek sensörleri kullanacak. Bu sensörler, çalışanların vücut sıcaklığını, dikkatlerini ve diğer detayları puanlıyor. Yapılan puanlamalarla ilgili de çeşitli veriler sunabilen patent, farklı saatler ve farklı mekanlar için de tavsiyelerde bulunabiliyor. Microsoft'un patentlediği teknoloji, patronların yapamadığı bir şeyin, bilgisayar tarafından yapılabilmesinin önünü açıyor.

Patentlenen teknolojinin gerçek bir üründe kullanılıp kullanılmayacağı şu an için bilinmiyor

Henüz patent aşamasında olan puanlama teknolojisinin kullanıma geçip geçmeyeceği şu an için bilinmiyor. Çünkü böyle bir teknoloji, çeşitli konularda avantaj sunuyor olsa da tartışmalara da açık. Örneğin Microsoft, ekim ayı içinde "Microsoft 365" hizmetinin yeni özelliği olarak duyurulan "Verimlilik Puanı" nedeniyle çok tartışılmıştı. Beyaz yakalılar, bu tür teknolojilerin iş yerlerinde göztemi artırdığını düşünüyorlar.

Microsoft'un vücut diliyle toplantı değerlendirme teknolojisi ile ilgili detaylar, önümüzdeki süreçte çok daha fazla konuşulacak. Ancak şu an için bu teknolojinin geleceğine dair her şey fazlasıyla kısıtlı. Patentle ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça, bu gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.