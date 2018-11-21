Dünyanın en büyük yazılım devlerinden Google ve Microsoft, ARM işlemcili Windows bilgisayarlara Chrome web tarayıcı getirmek için birlikte çalışmaya başladılar.

Pek çok kullanıcı performans sorunları nedeni ile şikayet ediyor olsa da Google’ın web tarayıcısı olan Chrome, Windows 10’un en çok kullanılan masaüstü uygulamalarından biridir ve web tarayıcıları arasında da açık ara en popüler seçenektir. Ancak Chrome, sahip olduğu güçlü özellikler nedeni ile ARM işlemci ile çalışan bilgisayarlar için fazla ‘güçlü’ gelebilir.

9to5Google tarafından paylaşılan rapora göre dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, ARM işlemcili Windows bilgisayarlara Chrome tarayıcıyı getirmek için Google ile birlikte çalışıyor. Hafifletilmiş bir Chrome sürümünün ARM işlemcili bilgisayarlara gelmesi, Slack ve Visual Studio Code gibi Electron tabanlı uygulamaların performansını artırabilir.

Microsoft’un Chrome’u ARM’li Windows bilgisayarlara getirmek için ek çaba harcaması biraz ‘tuhaf’ görünebilir. Zira şirket, politikaları ihlal ettiği gerekçesi ile Windows Mağazası’ndan Google’ın Chrome Yükleyici uygulamasını kaldırmıştı. Chrome Yükleyici’nin mağazaya geri dönmesi beklenmiyor ancak Chrome, ARM’li Windows bilgisayarlara gelebilir.