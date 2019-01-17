Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 10 Ekim Güncellemesi, otomatik güncelleme aracılığı ile tüm kullanıcılara ulaşamaya başladı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, en güncel işletim sistemi olan Windows 10 ile en düşük seviyeden en premium seviyeye kadar pek çok bilgisayara hizmet veriyor. Şirketin hizmet verdiği bilgisayarların bu kadar geniş bir skalaya sahip olması, yazılım geliştirme konusunda pek çok sıkıntıya neden oluyor ki bu sıkıntılar biz son kullanıcılara fazlasıyla yansıyor.

Windows 10 Ekim Güncellemesi, başta kaybolan dosyalar olmak üzere pek çok sorunu beraberinde getirdi. Güncelleme ile ilgili sorunların peşpeşe gelmesi, Ekim ayında yayınlanması gereken Windows 10 Ekim Güncellemesi’nin uzun bir süre yayınlanamamasına ve test sürecinin uzamasına neden oldu.

Windows 10 Ekim Güncellemesi (versiyon 1809), Ayarlar’dan manuel olarak güncellemeleri kontrol eden kullanıcılara zaten sunulmuştu. Fakat Microsoft, bugün yaptığı açıklama ile Windows 10 Ekim Güncellemesi’nin otomatik olarak tüm bilgisayarlara yayınlamaya başladığını duyurdu. Böylece aylar süren güncellemenin ardından tüm Windows 10 kullanıcıları, Ekim Güncellemesi ile birlikte gelen özelliklere kavuşmuş olacak.