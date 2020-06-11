Microsoft, mayıs ayında piyasaya sürülen ve Windows 10'a onlarca yenilik getiren bir yazılım olan Ninjutsu OS'tan şikayetçi oldu. Microsoft adına yapılan Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (DMCA) şikayetine göre Ninjutsu OS, Microsoft'un yazılım koşulları lisansını açıkça ihlal ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un şu sıralar, başa çıkmak zorunda olduğu ilginç bir sorun var. Bu sorun, Windows 10'un tüm ince ayarlarını otomatik olarak değiştiren ve hatta Windows 10'un bazı özelliklerini devre dışı bırakan Ninjutsu OS.

7 Mayıs'ta piyasaya sürülen Ninjutsu OS, Windows 10'un tüm özelliklerini adeta yeniden düzenliyor. Üstelik bu yazılımı kullanmaya karar veren Windows 10 kullanıcıları, 800'den fazla yeni araca sahip oluyorlar. Bu araçlar daha çok, Windows 10'un güvenlik ve gizliliğini artırsa da Windows 10'un bazı özelliklerini devre dışı da bırakabiliyorlar. İşte Microsoft'u rahatsız eden de özelliklerinin devre dışı kalması ve şimdi bu durum, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (DMCA) kapsamında şikayet konusu oldu.

Ninjutsu OS'un geliştiricisi, yazılımı, bilgi teknolojileri alanına giriş yapan yeni kişiler ve öğrenciler için tasarladığını söylüyor. Bilgi teknolojilerinde kurulması gereken onlarca ek yazılımın olduğunu ifade eden geliştirici, Ninjutsu OS'un tüm bunları içinde bulunduran bir yazılım olduğunu, yani kötü bir amacının olmadığını söylüyor. Ancak Microsoft'a göre durum pek de öyle değil.

Business Software Alliance isimli bir şirket, Microsoft adına Ninjutsu OS ile ilgili bir DMCA şikayeti oluşturdu. Bu şikayette söz konusu yazılımın, Microsoft'un telif haklarına sahip olan ve kamuya açık olmayan verilerine eriştiği iddia ediliyor. Ancak Ninjutsu OS projesinin geliştiricisine göre böyle bir durum söz konusu değil ve Microsoft'un şikayeti istenilen sonuca ulaşamayacak.

Ninjutsu OS, temelinde fazlasıyla dikkat çekici bir proje. Üstelik bu projeyle birlikte gelen arayüz de özellikle hedef kitle için fazlasıyla çekici görünüyor. Ancak Microsoft'un iddialarının doğru olması durumunda bu yazılımın tüketiciler için de bir risk içerdiğini unutmamak gerekiyor. Çünkü Ninjutsu OS'un art niyetli olması durumunda kullanıcıların verilerinin çalınması işten bile değil.

Microsoft adına yapılan DMCA şikayetinde, söz konusu yazılımın yayın ve dağıtımının derhal durdurulması talep ediliyor. Çünkü Microsoft cephesine göre Windows 10'a yeni özellikler eklemek herhangi bir sorun teşkil etmese de Windows 10'un özelliklerinin devre dışı bırakılması, Microsoft'un yazılım koşullarını açıkça ihlal ediyor. Görünen o ki önümüzdeki günler, Microsoft ve Ninjutsu OS açısından fazlasıyla hareketli geçecek.