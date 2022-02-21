Ortaya atılan garip bir iddiaya göre Microsoft, daha Windows 11 birinci yılını doldurmadan Windows 12’yi geliştirmeye başladı. Gelin iddialara bir göz atalım.

Microsoft’un en yeni işletim sistemi, bildiğiniz gibi Windows 11. Windows 11'in, getirdiği tasarım değişiklikleriyle etrafındaki işletim sistemlerinden birkaç bir şey topladığı aşikâr. Ancak genel anlamda beğenilen bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün. Şimdiye kadar bu yeni işletim sistemine gelen yorumlar da büyük oranda olumlu.

Daha işletim sistemi henüz bir yılını doldurmamış bir ‘bebe’ iken, ortaya Microsoft’un başka işler peşinde olduğu iddiası atıldı. Daha biz kullanıcıların çok küçük bir yüzdesi Windows 11’i kullanmaya başlamış ve yeni yeni alışırken ortaya atılan bu iddia, kafalarda soru işaretlerine yol açtı.

Söylentiye göre Microsoft, Windows 12’yi geliştirmeye başladı bile

Tabii ki bu haberler adı üzerinde birer ‘söylenti’. Gerçeklik payı ne kadar var ne kadar yok onu söyleyemeyiz. Ünlü teknoloji haberleri sitesi Tom’s Hardware’de paylaşılan bir habere göre Alman menşeili bir sitede Windows 12 için çalışmaların başladığı söylenmiş. İnsanlar ise ikiye bölünmüş durumda: Bunun gerçek olduğuna inananlar ve bunun sadece bir şakadan ibaret olduğunu söyleyenler.

İddialara bir başka kaynak ise bir Twitter hesabı. SwiftOnSecurity isimli bu Twitter hesabı, paylaştığı gönderi ile ‘Bir kaynağa göre Microsoft’un Windows 12’yi çoktan geliştirmeye başladığı ve 2 TPM (Güvenilir Platform Modülü) gerektireceğini’ duyurdu. Daha sonra yukarıda paylaştığımız tweet ile SwiftOnSecurity hesabı, önceden paylaşılan gönderinin bir şakadan ibaret olduğunu söyledi.

Şimdi insanlar daha önce de bahsettiğimiz gibi bu olayın gerçek olup olmadığını tartışıyorlar. Şu anda Microsoft’un neden yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışmak isteyebileceği konusuna bulunabilecek mantıklı bir cevap yok. Resmî açıklama için Microsoft’u bekleyeceğiz gibi görünüyor.

Ancak eğer iddialar doğruysa ve Microsoft Windows 12 için çalışmalara başladıysa bile, bu hazırlıkların önümüzdeki birkaç yıl daha süreceğini düşünürsek, her koşulda yeni bir Windows işletim sistemi için epey beklememiz gerekecek diyebiliriz.