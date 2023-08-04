Microsoft, yıllar önce kullanıma sunduğu ancak bir türlü popüler hale getiremediği Cortana isimli asistanını Windows işletim sisteminden kaldırıyor. Yıllardır beklenen son, ağustos ayında remi olarak gerçekleşecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2015 yılında Cortana ismini verdiği dijital asistanı Windows 10 için kullanıma sundu. Kullanıcılar, bu dijital asistanı kullanarak Google Asistan ve Siri'dekine benzer bir deneyim yaşama imkanı yakaladılar. Ancak Cortana, bir türlü istenildiği kadar popüler olamadı. Hal böyle olunca Microsoft, 2019 yılından beri Cortana'yı aşama aşama öldürmeye başladı. Bunun ilk kademesini iOS ve Android sürümlerde görmüştük.

Ancak sadece mobil sürüm değil, Microsoft'un Windows'taki Cortana'yı da bitireceği uzun zamandır konuşuluyordu. Hatta yakın geçmişteki iddialara göre Microsoft, 2023'ün sonu itibarıyla Cortana'nın Windows sürümünün de fişini çekecekti. Şimdiyse bununla ilgili nihayet somut bir gelişme yaşandı. Microsoft, Cortana'yı Windows ekosisteminden ne zaman kaldıracağını resmen açıkladı.

Cortana, bu ay Windows'tan kaldırılıyor!

Resmi internet sitesinde Windows'taki Cortana uygulaması ile ilgili bir açıklama yapan Microsoft, yazılımın ağustos ayı itibarıyla artık desteklenmeyeceğini duyurdu. Ancak Teams ve Outlook uygulamasına entegre edilen Cortana, bir süre daha desteklenmeye devam edecek. Microsoft, Cortana'dan sonraki süreçle ilgili de bazı açıklamalarda bulundu.

Copilot, Cortana'nın beklenen sonunu getirdi!

Bundan birkaç ay önce gerçekleştirdiği Build 2023 etkinliğinde Copilot isimli yeni bir yapay zekâ aracını tanıtan Microsoft, Cortana'nın yerine Copilot'un geçeceğini söyledi. Copilot, sadece Windows 11 için değil, şirketin diğer hizmetleri için de kullanılabilen bir yapıya sahip olacak. Aslına bakacak olursak bu yeni özellik, Cortana'ya duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracaktı. Bugün yapılan açıklama ile beklenenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz.