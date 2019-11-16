Microsoft'un büyük umutlarla geliştirip piyasaya sunduğu sesli asistanı Cortana, piyasadaki diğer sesli asistanlar Google Asistan ve Siri gibi rakiplerinden geri kaldı ve bekleneni veremedi. Bu durumun farkında olan Microsoft, Android ve iOS'taki Cortana uygulamasının fişini çekme kararı aldı. Cortana, 31 Ocak 2020'den sonra ayrı bir uygulama olarak indirilemeyecek.

Teknoloji şirketleri, son dönemde piyasaya sürdükleri ürünlerde olduğu gibi geliştirdikleri yazılımlarda da ciddi bir rekabet içinde. Bu yazılımların bir kolu olan sesli asistanlar konusunda piyasada birçok alternatif bulunuyor. Siri, Alexa, Google Asistan gibi popüler sesli asistanların yanı sıra çıktığı günden beri beklentileri karşılayamayan Cortana da bu alternatiflerden biriydi. Cortana'nın geliştiricisi olan Microsoft, sesli asistanın geleceği için olduçka kritik bir karar aldı.

Ülkemizde olmasa da Cortana, bir süredir bazı ülkelerde ayrı bir uygulama olarak kullanılabiliyor. iOS ve Android platformlarında kullanılabilen bu sesli asistan, yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. Microsoft'un bugün yayınladığı bir destek makalesine göre Cortana uygulaması, 31 Ocak 2020 tarihinden itibaren Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya'daki kullanıcılar tarafından indirilemeyecek.

Microsoft: 'Artık Cortana'yı Microsoft 365 uygulamalarına entegre edeceğiz'

Yayınlanan destek makalesinde Cortana'nın geleceği hakkında ifadelere yer veren Microsoft, bu sesli asistanın Microsoft 365 uygulamalarına entegre edileceğini söyledi. Örneğin Cortana'nın sesli okuma özelliği, Outlook uygulamasına eklenecek ve e-postalar, kullanıcılara sesli olarak iletilebilecek.

Microsoft'un böyle bir karar almasının ardında yatan sebep, elbette Cortana'nın bekleneni verememiş olması. Bilindiği gibi son dönemde yapılan sesli asistan kullanım raporlarında, Cortana'nın rakipleriyle yarışamayacak kadar az kişi tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, bu yılın başlarında Cortana'yı Alexa ve Google Asistan'ın rakibi olarak görmediğini söylemişti. CEO'nun bu yaklaşımı, aslında bugünün sinyallerini çok önceden vermişti ama kararın netleşmemiş olması, Cortana'nın geleceği hakkında kafa karışıklığı yaratıyordu. Tekrar hatırlatalım; bizi Cortana uygulamasının aktif olduğu ülkelerden birinden takip ediyor ve Cortana uygulamasını kullanıyorsanız, uygulamaya bir alternatif bulmak için son tarih 31 Ocak 2020.