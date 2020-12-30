Milli Eğitim Bakanı: Yüz Yüze Karne Verme Niyetimiz Yok

Uzaktan eğitim ve karneler dağıtımı ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak istemediklerini, bu nedenle dijital karnenin konuşulduğunu ifade etti.

AA’nın Editör Masası programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devam etmekte olan uzaktan eğitim ve öğrencilerin notlandırılmasıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yüz yüze karne dağıtımına sıcak bakmayan Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili olarak ise, “15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz” şeklinde konuştu.

Sözlerine uzaktan eğitim sürecinde geriye dönük bir analiz ile başlayan Bakan Selçuk, “Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim. Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik.” dedi.

Yüz yüze karne dağıtımını düşünmediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı, “Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir.” ifadelerini kullandı.