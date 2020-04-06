Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Son Dakika EBA Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün gündeme bomba gibi düşen Zoom iddiaları hakkında son dakika açıklaması yayınladı. Yapılan açıklamayla EBA Canlı Ders dışındaki platformları kullanan öğretmenler ve öğrenciler bilgilendirildi.

İçinde bulunduğumuz dönemde popülerliğini artıran video konferans uygulaması Zoom, ülkemizdeki uzaktan eğitim sürecinde de önemli bir rol oynuyordu. Canlı sınıf gibi toplu görüşmelere izin veren uygulamanın son zamanlarda birçok farklı olayla anılmasıysa ABD’deki okullarda birer birer yasaklanmasına neden olmuştu.

Bu noktada sabah saatlerinde ortaya atılan bir iddiaya göre Zoom ile uzaktan eğitim veren öğretmenlerin maaş hesaplarından 58,5 dolar ücret kesildiğini sizlere aktarmıştık. İddiaların gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), konu hakkında bir açıklama yayınladı. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 'öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi üzerine Bakan Selçuk’un bu konuda il müdürlerini acil toplantıya çağırdığı' iddiası yalanlandı.

MEB tarafından yapılan açıklama:

Yapılan açıklamada EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulaması yapılması hâlinde bu platformlara sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapılmaması ve öğrencilerin zorunlu olmadıkça kameralarını açmamaları gerektiğini belirten MEB, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli arkadaşlar, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimizin kendi imkânlarıyla eriştiği söz konusu bazı yazılımlar üzerinden; ‘Öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi üzerine bakanımızın bu konuda il müdürlerini acil toplantıya çağırdığı’ yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Uzaktan eğitim sürecinde olası işlem hataları ve siber güvenlik konularında il müdürlerimiz ve okul yönetimlerimiz üzerinden tüm öğretmenlerimizi bilgilendirmekteyiz.”

8. sınıf, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar, yalnızca EBA Canlı Ders özelliğini kullanacak:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, canlı ders özelliğindeki görüntü kayıtlarının kişisel olduğuna ve sistem görsellerinin kullanımının bakanlığın onayına tabi olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca uzaktan eğitim sürecinde olası işlem hataları ve siber güvenlik konularında il müdürleri ve okul yönetimleri üzerinden tüm öğretmenlere yönelik bilgilendirme yazısı da paylaşan MEB, yapılan bilgilendirmede şu uyarılara yer verdi:

"Canlı sınıf uygulamalarında herhangi bir sorun yaşanmaması için öğretmenlerimizin öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapmak amacıyla 8. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar için sadece EBA Canlı Ders özelliğini kullanması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin kişisel verileri başka platformlara taşınmamış olacaktır.

Bununla birlikte diğer sınıf seviyeleri için EBA Canlı Sınıf uygulaması ülke genelinde kullanıma açılana kadar EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulamaları yapılması hâlinde, bu platformlara kullanıcılar kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı, sadece zorunlu hâllerde kamera açılmalı ve bu işlemi yapmaya sadece öğretmen yetkili olmalı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ders esnasında hiçbir şekilde kişisel veriler kaydedilmemeli ve hiçbir platformda paylaşılmamalıdır."