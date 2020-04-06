Zoom Kullanan Öğretmenlerin Hesabından 58.5 Dolar Kesildi

Video konferans uygulaması Zoom ile uzaktan eğitim veren öğretmenlerin hesaplarından 58.5 dolar ücret kesildiği ortaya çıktı. Hakkında birçok soru işareti olan Zoom uygulaması ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin Milli Eğitim Müdürleri ile toplantı yaptı.

Koronavirüs salgını Türkiye’de de başladığında, alınan ilk önlemlerden biri okulların kapatılması olmuştu. Kapatılan okullarda bir süre sonra, uzaktan eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim için öğretmenlerin EBA’yı kullanmasını tavsiye etmesine rağmen bazı idareciler, öğretmenlerin Zoom isimli uygulamayı kullanmasını istedi.

İdarecilerin bu istekleri nedeniyle binlerce öğretmen Zoom uygulamasını kullanmaya başladı. Zoom Meeting isimli uygulamayı kullanan öğretmenlerin maaş hesabından bugün, 58.5 dolar ücret kesildi. Öğretmenlerin hesaplarından alınan bu ücret sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin Milli Eğitim Müdürleri’ni toplantıya çağırdı.

Zoom’la ilgili talimatlar verilmiş

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim için EBA’yı önermiş olmasına rağmen bazı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin ve bazı okul yöneticilerinin Zoom’unda içinde bulunduğu online konferans uygulamalarını kullanmaları için öğretmenlere talimat yazısı gönderdiği belirlendi.

Öğretmenlere verilen talimatlarda, öğretmenlerin bilgisayarlarına Zoom’u kurması ve uzaktan eğitim derslerini buradan vermesi istendi. Uzaktan eğitim veren öğretmenlerin her gün farklı açıdan çekilmiş 6 fotoğrafı da kanıt olarak öğretmenlerden istendi. Haftalık ders programı ve rapor hazırlamaları istenen öğretmenlere, bu kurallar uymazlarsa ek ders ücretlerinin kesileceği söylendi.

Milli Eğitim Bakanı: Öğretmenleri Zoom’a zorlayanlar hakkında soruşturma yapılacak

Zoom’la ilgili haberlerin ortaya çıkmasının ardından 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB’in Zoom’la bir anlaşmasının olmadığını, bakanlığın Zoom kullanılması yönünde bir talimatının da olmadığını açıkladı.

Bakan Selçuk, EBA dışında bir uygulama kullanmak için öğretmenleri zorlayan idareciler hakkında soruşturma açılacağını söylerken uzaktan eğitim için öğretmenlerin EBA’yı kullanmaları gerektiğini bir kere daha hatırlattı.

Hakkında birçok soru işareti bulunan Zoom uygulamasının ABD’deki okullarda yasaklanmaya başlamasını dün haberleştirmiştik. ABD’deki gelişmelerin ardından bugün ortaya çıkan 58.5 dolarlık ücret kesintisinden sonra Zoom’un öğretmenler tarafından kullanılması Türkiye’de de yasaklanabilir.