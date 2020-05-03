MEB, Sertifikalı Uluslararası Yazılım Eğitimlerini Öğrencile

Milli Eğitim Bakanlığı, liseli öğrencilerin yazılım konusunda kendilerini geliştirmeleri amacıyla sertifikalı uluslararası yazılım eğitimini öğrencilerin kullanımına açtı. Öğrenciler bu yeni eklenen yazılım eğitimlerinden yararlanarak uygulamalar üretebilecek.

Yazılım ve teknolojiyle ilgilenen gençleri sevindiren haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bu alanlarda ilgili olan lise öğrencilerinin gelişmesi ve kullanması amacıyla, uluslararası akredite yazılım geliştirme programlarına öğrencilerin erişimine açıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin de bu alanlarda gelişmesi için uzaktan eğitim faaliyetleri düzenlediklerini ve bu eğitimlerin lise öğrencilerinin kullanımına da açıldığını belirtti.

Ziya Selçuk, bu eğitimlerin Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmak amacıyla Google ve Cisco iş birliğinde gerçekleştirildiğini de belirtti. Selçuk açıklamasının devamında bu eğitimlere, Android program yazmak için gereken bilgilerin, programlama dillerinin bulunduğu üç yeni eğitimin eklendiğini ve öğrencilerin sık sık pratik yaparak öğretici uygulamalar geliştireceklerini de belirtti.

Selçuk Twitter hesabından öğrencilere müjdeli haberi verdi:

Ziya Selçuk bu tweet ile birlikte "Google iş birliğinde 'Flutter ile Yazılım Geliştirme' ve 'Kotlin ile Yazılım Geliştirme' Android uygulama eğitimleri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Youtube kanalı üzerinden tüm öğrenci ve öğretmenlerin erişimine açıldı. Google ve Cisco iş birliğinde hazırlanan bu programlarla öğrencilerin mobil uygulama oluşturma, yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılmasını hedefliyoruz" şeklinde eğitimi detaylandırdı.

"Flutter ile Yazılım Geliştirme" Android, iOS ve Windows gibi birçok platformda çalışabilen uygulamalar geliştirmeyi sağlayan açık kaynaklı bir yazılım geliştirme kiti diyebiliriz. Bu sayede iki platformda birden çalışabilen programlar üretecek gençler, bu şekilde eğlenerek kendilerini geliştirmeyi başaracak.

'Kotlin ile Yazılım Geliştirme' ise biraz daha farklı diyebiliriz. Diğer tarafta çok platformlu uygulamalar üzerinde durulurken Kotlin'de Android üzerine yoğunlaşılıyor ve yüksek performanslı uygulamaların geliştirilmesini sağlıyor. Program kapsamında en popüler yazılım dillerinden biri olan Python eğitimi de uluslararası sertifikalı öğretmenler tarafından öğrencilere sunulacak.