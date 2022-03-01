Milli Eğitim Bakanı: Liselerdeki Bölüm Sistemini Eleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin bölümlere ayrıldığı sistemle ilgili memnuniyetsizliğini dile getirdi. "Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor" diyen Özer, kafaların karışmasına sebep oldu.

Biliyorsunuz ki ülkemizdeki eğitim sistemine göre; Anadolu liselerinde öğrenciler sayısal, eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil gibi bölümlere ayrılıyor. Bir öğrenci, sayısal derslerde daha başarılıysa ve örneğin tıp ya da eczacılık gibi meslekleri seçmeyi düşünüyorsa sayısal bölümüne giderek, ağırlıklı olarak matematik, fizik, kimya derslerini görüyor. Böylelikle öğrencilerin yeteneklerine ve istedikleri bölüme uygun bir eğitim alması sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise bu eğitim sistemiyle ilgili tartışmalara sebep olan açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı’nın öğrencilerin bölümlere ayrılmasıyla ilgili yaptığı yorumlar, “Bölüm seçimleri kalkıyor mu?” sorularını da beraberinde getirdi. Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından yapılan o açıklamayı ve ardından sosyal medyadan gelen tepkileri sizler için derledik…

“Bu ayrımı kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış”

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Özer konuşmasında "Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Yöntemi değiştirip, korkulu bir rüyadan çıkarıp, severek yani öğrendiği şeyleri yaşama da adapte etmelerini sağlayacağız" sözlerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer’in sözleri, öğrencilerin bölümlere ayrıldığı bu sistemin ilerleyen günlerde değişebileceği düşüncelerini de beraberinde getirdi. Bu sistem değişirse yerine ‘her öğrencinin her derste başarılı olduğu’ bir sistem gelebilecek mi ilerleyen günlerde göreceğiz ancak şimdilik sistemde bir değişiklik söz konusu görünmüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, memnuniyetsizliğini dile getirdiği bu sistemle ilgili değişiklik yapacak mı bekleyip göreceğiz. Açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcılarının da kafaları karışmış gibi duruyor.

Konuyla ilgili Twitter'dan yaptığımız paylaşım:

Ve sizlerden gelen bazı yorumlar: