Bir dolandırıcıyla gerçekleştirilen sohbet, sosyal medyada gündem oldu. Sahte siteler yapan bu kişi, her gün on binlerce TL kazandığını, Ferrari aldığını ve yıllardır yakalanmadığını iddia etti.

Dolandırıcılık olayları günden güne artıyor. Maalesef ülkemizde de sık sık bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Sosyal medyada bir kişinin bir dolandırıcıyla gerçekleştirdiği sohbet de bunun en son örneği. Yaşanan konuşma, dolandırıcıların ne kadar kazandığını ve tespit edilemediklerini gözler önüne seriyor.

Kısa sürede gündem olan ve kim tarafından paylaşıldığını bilmediğimiz bu sohbette dolandırıcı, sahte site yoluyla bir kişiyi kandırmaya çalışmış. Maalesef daha fazla detay bilmiyoruz. Neyse ki vatandaş bu dolandırıcılığı fark etmiş ve parasını kaybetmemiş. Sonrasında ise dolandırıcıyla sohbet edip detayları öğrenmiş.

“Günlük 30 bin TL kazanıyorum”, “Ferrari aldım”, “İnsanlar bana hayran.”

Mesajlara baktığımızda dolandırıcının sahte siteler yoluyla insanlardan para kopardığını anlıyoruz. Detayları açıkladığında kullandığı IBAN’ın kiralık olduğunu, hattın da kendisinin olmadığını söylüyor. IBAN sahibinden aracı ve posçuya kadar herkese pay verdiğini de ekliyor. Yani tek kişiden çok birden fazla insanın yer aldığı bir operasyon.

Devamında ise ne kadar kazandığına dair bilgi paylaşmış. Buna göre 2 senedir bunu yapıyormuş ve henüz yakalanmamış. Bu süreçte günlük kazançları en az 20-30 bin TL civarlarında oluyormuş 160 bine kadar çıkıyormuş. Hatta geçen ay Ferrari 458 aldığını bile eklemiş. Bu aracın fiyatları 17 milyon TL’nin üstünde.

Sonraki mesajında ise insanların kendisine Instagram’da hayran olduğunu eklemiş. Yani muhtemelen takipçisi olan bir kişi. Ancak kimsenin gelirini bu tarz işlerden elde ettiğini bilmediğini de söylüyor.

Kısacası bu gelişme, dolandırıcılık olaylarının ne kadar büyüdüğünün bir göstergesi. Daha dün, yine benzer bir olay gündem olmuştu. O olayda, bir kişinin sahte PTT AVM sitesi açtığı ve günlük 60 civarı insanı dolandırdığı görülmüştü.

Dolandırıcıların kolay kolay yakalanamamasından dolayı dikkatli olmamız şart. Size gelen e-postlara, mesajlara dikkat edin ve her gelen linke tıklamayın. Girdiğiniz sitelerin doğruluğunu teyit edin, URL’lerine dikkatli bakın. Çok gerçekçi görünebildiklerini kesinlikle unutmayın. Her şeye şüpheyle yaklaşmanız sizin yararınıza olacaktır.