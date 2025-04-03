Sosyal medyada birçok kişi, PTT'den geliyormuş gibi görünen dolandırıcılık SMS'leri aldığını bildirdi. Kart bilgilerinizi isteyen bu dolandırıcılık yöntemi konusunda çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Resmî kurumları taklit eden dolandırıcılıklar, hiç kuşkusuz günümüzün en büyük problemlerinden biri. Kullanıcılar, SMS veya e-posta kullanan bu tarz sahte mesajlara inanıp verilerini veya paralarını kaybedebiliyorlar. Son günlerde ülkemizde yaşanan bir olay da bunun en yeni örneği.

Birçok kullanıcı, son günlerde “PTT” adı altında phishing dolandırıcılık mesajları almaya başladığını bildirdi. Mesajlarda, dolandırıcıların gerçek PTT gibi görünmesi dikkat çekti.

Gerçekten PTT gibi görünüp sizden kart bilgileriniz istiyorlar

Şenol Şahin isimli kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma göre dolandırıcılar, PTT’nin her zaman SMS gönderdiği numaradan bu kez dolandırıcılık mesajı gelmiş. SMS'in babasına geldiğini söyleyen Şahin, başta gerçek sandığını ancak daha sonrasında linki kontrol edince sahte olduğunu anladığını belirtmiş ve insanları uyarmış. Dolandırıcılar, link üzerinden kart bilgilerini istiyorlarmış. Daha da ilginci, “teslimat bilgileri yanlış” mesajının gerçekten de PTT’den kargo beklediklerinde geldiğini eklemiş.

Gelen yanıtlara bakıldığında bu tehlikeli durumun aslında çok daha fazla kişide yaşandığı görülüyor. Birçok kullanıcı, yine PTT’ye ait numaradan benzer dolandırıcılık mesajları aldıklarını ifade ettiler. Bazıları kargo beklemezken de bu mesajı almış. Yani muhtemelen kargo bekleyenlerde değil herkese gönderilen bir mesaj.

Dolandırıcıların nasıl PTT gibi göründüğüne dair bir bilgi yok. Ancak tahminlerde bulunabiliriz. SMS spoofing (SMS sahteciliği olarak da biliniyor) ismi verilen ve gönderen numaranın başka bir numaraymış gibi gösterilmesini sağlayan yöntemden yararlanıyor olabilirler. Sadece PTT değil, farklı resmî kurumlarda da yaşanma ihtimali yüksek. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.

Nasıl dolandırıcılık olduğunu anlarsınız?

Anlaşılması bu kadar zor olduğunda bazı kullanıcılar dikkatsizliğe yakalanıp bilgilerini kaybedebiliyorlar. Bu yüzden gelen her SMS veya e-postanızda dikkatli olmanızı öneriyoruz. Öncelikle mesajlardaki yazım hatalarına dikkat edin. Varsa dolandırıcılık olma ihtimali yüksek.

Buna ek olarak linklere kesinlikle bakın. Şirketlerin veya kurumların resmî adresleri/uzantıları olmadığını görürseniz kesinlikle kaçının. Zaten PTT’den gelen SMS’lerdeki linklere baktığımızda gerçeklerinde "gov.tr" uzantılı bağlantıları görürken sahte olanda tuhaf bağlantılar olduğunu görebiliyoruz. Bu da dolandırıcı olduğu sinyallerini veriyor. Bu konuda anne babanız gibi böyle linklere daha az dikkat edebilecek kişileri de uyarmanızda fayda var.