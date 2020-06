Minecraft, Dünya Video Oyunu Onur Listesi'ne Alındı

YouTube'da en çok görüntülenen oyun olma unvanını bir süredir taşıyan Minecraft, şimdi de Dünya Video Oyunu Onur Listesi'ne alındı. The Strong National Museum of Play, paylaştığı videoda oyunun 'seçkinler listesi'ne dahil edilme sebeplerini anlattı.

Minecraft'ın şimdiye kadar yapılmış en önemli video oyunlarından biri olduğuna inanmıyor olabilirsiniz. Ancak milyonlarca kişi tarafından oynanan sandbox oyunu, Dünya Video Oyunu Onur Listesi'ne dahil edildi.

2020 adaylarını ortaya koyan videoda “belki de tüm zamanların en yenilikçi inşaat oyunu” olarak nitelendirilen Minecraft, sadece oynanışı için değil, yarattığı topluluk için de seçilmiş. Gerçekten de Minecraft, eğitimden oyun geliştirmeye kadar dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları bir araya getirerek onlara ilham verdi. Oyun, YouTube'da en çok görüntülenen oyun olma unvanını da hala koruyor.

Listeye bu sene dahil olan isimler:

The World Video Game Hall of Fame, ilk kez 2015 yılında oluşturuldu. Doom, Tetris ve World of Warcraft gibi oyunlar açılış adayları arasında yer aldı. Bu yapılanma, oyun tarihi ile ilgilenen bir Amerikan kuruluşu olan The Strong National Museum of Play’ın bir parçası. Hâlihazırda Halo, The Sims, Final Fantasy 7 ve Solitaire gibi oyunlar bu seçkinler listesinde yer alıyordu, bu yıl Minecraft ile birlikte Bejeweled, King's Quest ve Centipede de listede yerini aldı.

Bu yıl listede yer alan isimler ve seçilme nedenleri aktarıldı:

Efsaneleşen ‘blok üreticisi’ , geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen aksiyon macera oyunu Minecraft Dungeons ve mobil AR oyunu Minecraft Earth ile ailesini büyütmeye devam ediyor. Microsoft’un sahibi olduğu video oyun stüdyosu Mojang, Mayıs 2019’da piyasaya sürdüğü Artırılmış Gerçeklik (AR) destekli oyunu Minecraft Earth için v0.20.0 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, 4. Mücadele Sezonu, Epik Macera Kristalleri ve gölge iyileştirmeleri dahil oyuna pek çok yenilik getiriyor.

