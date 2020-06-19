Minecraft Earth v0.20.0 Güncellemesi Yayınlandı

Microsoft’un sahibi olduğu video oyun stüdyosu Mojang, Mayıs 2019’da piyasaya sürdüğü Artırılmış Gerçeklik (AR) destekli oyunu Minecraft Earth için v0.20.0 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, 4. Mücadele Sezonu, Epik Macera Kristalleri ve gölge iyileştirmeleri dahil oyuna pek çok yenilik getiriyor.

Dünya çapında satış rekorları kıran Minecraft’ın arkasındaki stüdyo olan Mojang, ilk kez geçtiğimiz yılın mayıs ayında mobil platformlar için yayınladığı Artırılmış Gerçeklik (AR) destekli oyunu Minecraft Earth’ü düzenli olarak güncellemeye devam ediyor.

Android, iOS ve iPadOS için çıkan Minecraft Earth, bir senelik bir oyun olmasına rağmen dünya genelinde 5 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başarmış durumda. Bu ilgiye kayıtsız kalmayan Mojang, düzenli olarak yayınladığı içerik güncellemeleriyle oyunu daha da zenginleştiriyor.

İki hafta önce Minecraft Earth için v0.19.0 güncellemesini yayınlayan stüdyo, bu kez de v0.20.0 yamasını indirmeye sundu. R20 olarak da adlandırılan son güncelleme, oyuna 4. Mücadele Sezonu’nu, Epik Macera Kristalleri’ni, yeni mob'ları ve çok daha fazlasını getiriyor.

“Dark Forest” şeklinde isimlendirilen dördüncü mücadele sezonu, artık karakterinize yeni eşyaların kilidini açmak için zorlukları tamamlamanıza izin veriyor. Ayrıca bu eşyaları mağazadan temin edebileceğinizi de söyleyelim. Günlük ödüller de yeni özelleştirmelerle birlikte genişletilirken, oyundaki gölgeler de önemli oranda iyileştirildi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Minecraft Earth, AR tabanlı bir mobil oyun. Dolayısıyla oyunu akıllı telefonunuzda deneyimlemek için cihazınızın AR teknolojisini desteklemesi gerekiyor. Eğer oyunla ilgili bu gerekliliği karşılayan bir akıllı telefona sahipseniz, Minecraft Earth’e bir göz atın derim. Oyunu aşağıdaki bağlantılardan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.