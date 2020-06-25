Minecraft Earth, Bazı Android Cihazlardan Desteğini Çekiyor

Mojang Studios tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan artırılmış gerçeklik (AR) oyunu Minecraft Earth, 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere belirli 32 bit Android cihazlarla artık uyumlu olmayacak. Bunun nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken Minecraft'ın resmi internet sitesinde, oyun içerisinde yapılan alışverişlerin hepsinin, durumdan etkilenen oyunculara iade edileceği açıklandı.
Kesilen destekten etkilenen oyuncular, Minecraft Earth'ü uyumlu bir cihazda oynamaya karar verirlerse oyuncuların oyundaki ilerlemeleri ve eşya listesi kendi hesaplarına bağlı kalacak. Minecraft Earth oynamak istiyorsanız AR desteğine sahip ve aşağıda listelenen cihazlar haricinde bir cihaza ihtiyacınız var.
Minecraft Earth'ü desteklemeyen cihazların listesi:
- Blackshark Shark 1S
- Google Pixel
- Google Pixel XL
- Huawei Nexus 6P
- LG Nexus 5X
- LG LG G6
- LG Q6
- Motorola Moto g(6)
- Samsung Galaxy TabS3
- Samsung Galaxy J5
- Samsung Galaxy A8+(2018)
- Samsung Galaxy J7
- Samsung Galaxy Fold
- Samsung Galaxy Fold 5G
- Samsung Galaxy J5 Pro
- Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- LG Q8
- Motorola Moto G7 Play
- Motorola Moto G5S Plus
- Samsung Galaxy A3
- Samsung Galaxy A6
- Samsung Galaxy A7
Cihazınızın AR desteği olup olmadığını bilmiyorsanız hem iOS hem de Android cihazların yer aldığı AR destekli telefonlar listesini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Minecraft Earth için v0.20.0 güncellemesi geçen hafta yayınlanmıştı. Güncelleme; 4. Sezon, Epik Macera Kristalleri ve gölge iyileştirmeleri dâhil oyuna pek çok yenilik getirdi.