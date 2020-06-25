Minecraft Earth, Bazı Android Cihazlardan Desteğini Çekiyor

Minecraft'ın yan oyunlarından Minecraft Earth'ün, ağustos ayından itibaren belirli 32 bit Android cihazlarda çalışmayacağı açıklandı. Cihazlar arasında Google, Huawei, Xiaomi ve Samsung'un ürünleri de bulunuyor.

Mojang Studios tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan artırılmış gerçeklik (AR) oyunu Minecraft Earth, 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere belirli 32 bit Android cihazlarla artık uyumlu olmayacak. Bunun nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken Minecraft'ın resmi internet sitesinde, oyun içerisinde yapılan alışverişlerin hepsinin, durumdan etkilenen oyunculara iade edileceği açıklandı.

Kesilen destekten etkilenen oyuncular, Minecraft Earth'ü uyumlu bir cihazda oynamaya karar verirlerse oyuncuların oyundaki ilerlemeleri ve eşya listesi kendi hesaplarına bağlı kalacak. Minecraft Earth oynamak istiyorsanız AR desteğine sahip ve aşağıda listelenen cihazlar haricinde bir cihaza ihtiyacınız var.

Minecraft Earth'ü desteklemeyen cihazların listesi:

Blackshark Shark 1S

Google Pixel

Google Pixel XL

Huawei Nexus 6P

LG Nexus 5X

LG LG G6

LG Q6

Motorola Moto g(6)

Samsung Galaxy TabS3

Samsung Galaxy J5

Samsung Galaxy A8+(2018)

Samsung Galaxy J7

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Galaxy J5 Pro

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

LG Q8

Motorola Moto G7 Play

Motorola Moto G5S Plus

Samsung Galaxy A3

Samsung Galaxy A6

Samsung Galaxy A7

Cihazınızın AR desteği olup olmadığını bilmiyorsanız hem iOS hem de Android cihazların yer aldığı AR destekli telefonlar listesini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Minecraft Earth için v0.20.0 güncellemesi geçen hafta yayınlanmıştı. Güncelleme; 4. Sezon, Epik Macera Kristalleri ve gölge iyileştirmeleri dâhil oyuna pek çok yenilik getirdi.