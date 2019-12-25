Bilim İnsanları, Büyük Patlamayı Tekrar Canlandırdı

Şu ana kadar evrenin başlangıcına dair birçok teori ortaya atıldı. Bunlardan en çok kabul göreni 'büyük patlama' oldu. Bu patlamanın nasıl meydana geldiği bilgisine ulaşmayı amaçlayan araştırmacılar, büyük patlamayı çok küçük bir ölçüde tekrar canlandırdılar.

'Big bang' teorisine göre içerisinde yaşadığımız evren milyarlarca yıl önce büyük ve gösterişli bir patlama sonucu meydana geldi. Galaksilere, sistemlere, gezegenlere ve canlı organizmalara meydana gelişi ile yaşam sunmuş olan bu patlama, yakın zamanda yürütülen bilimsel bir çalışmada tekrar canlandırıldı.

Geçtiğimiz ekim ayında bir grup bilim insanı, Central Florida Üniversitesi'nin laboratuvarında kainatın doğuşuna neden olan büyük patlamayı tekrar canlandırdılar. Tabii ki bu patlama, orijinal patlamanın tahmin edilen şiddetinden çok daha küçük bir şiddete sahipti. Küçük patlama, mütevazı denilebilecek küçük bir düzenekte gerçekleştirildi. Bu düzenek 2x2 inç, yani aşağı yukarı 5x5 santimetrelik ölçülere sahip bir tüptü.

Kaynağı bilinmeyen patlamanın kökenine dair yeni gelişmeler elde edildi

Bilim insanlarının düşündüğüne göre büyük patlama bir süpernova patlaması olarak meydana geldi. Ama bu bilginin doğru olması için daha önceden bir patlama ya da şokun var olmuş olması gerek.

Science dergisinde haberi yapılan ve ekim ayında gerçekleşen 'minyatür patlama' deneyi, büyük patlamaya neden olan alevin kökenine ulaştı ve deney sayesinde bu alevin nasıl pasifken aktif olup da bu patlamaya neden olduğu açığa çıkarıldı.

Deneyin yapıldığı üniversitenin asistan profesörü Kareem Ahmed, yaptığı konuyla ilgili Inverse'e yaptığı açıklamada "Patlamaların var olduğunu biliyoruz. Asıl soru patlamanın birdenbire nasıl oluştuğu." ifadelerini kullandı.

Deney nasıl gerçekleştirildi?

Deney, 2x2 inçlik türbülans sağlayan bir tüp içerisinde yürütüldü. Tüp, pasif alevin patlayana kadar türbülansa maruz kalmasını sağladı. Ahmed'in dediğine göre tüpün işleyişi güçlü bir pompalı tüfek gibiydi.

Elde edilen patlama, 'Big Bang' olarak bildiğimiz süpernova patlamasına yapısal benzerlik gösteriyordu, sadece şiddeti çok daha düşüktü. Bu patlamayı tetikleyen olayın incelenmesi bize başka bir gizemin daha cevabını verebilir: Evren kaç yaşında?