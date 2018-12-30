Japonya merkezli araç üreticisi Mitsubishi'ye ait yeni bir konsept ortaya çıktı.

11 Ocak tarihinde Tokyo, Japonya'da gerçekleşecek olan Otomobil Fuarı'nda yer alacak Mitsubishi, ağızları açık bırakacak bir şeyler duyurmayı planlıyor. Özellikle 4 çeker bir araç olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Mitsubishi Delica D-5'in off-road özellikleri de müşterileri kendisine hayran bırakıyor.

Mitsubishi Delica'nın ortaya çıkan yeni konsept tasarımında çamurluklar başta olmak üzere aracın keskin kenarlı tasarımı ve oldukça sağlam duruşu öne çıkıyor. Bu araçtan tabii ki de dağların kayalıklarına girmesi beklenmiyor ancak konsept tasarımda gözüktüğü üzere aracın gücünün oldukça yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Mitsubishi süspansiyonlar hakkında bir bilgiyi ortaya koymuyor bu tasarımda. Gücünü elektrik destekli dizel motorundan alacak olan Delica 2019, her koşulda oldukça hızlı ve sağlam ataklar yapmaya müsait duruyor. Her sırada 2 koltuk olmak üzere toplam 3 sıraya sahip olan Mitsubishi Delica, minibüs tasarımıyla 2019'da en çok dikkat çeken araçlar arasında yerini alacak.