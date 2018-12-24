Çevrimiçi ortama düşen bir ekran görüntüsüne göre Türk Telekom, mevcut abonelerini limitsiz internet paketlerine geçirmeye başlamış durumda.

Türkiye, 1 Ocak itibari ile yürürlüğe ‘Limitsiz İnternet’ uygulamasına hazırlanırken, Türkiye’nin lider internet servis sağlayıcısı Türk Telekom, adından söz ettirmeye devam ediyor. Önce tüm mevcut Türk Telekom abonelerinin ek ücret ödemeden limitsiz internete geçirileceğini açıklayarak kullanıcılarını memnun eden, daha sonra ise açıkladığı limitsiz internet tarife fiyatlarıyla tüm internet kullanıcılarının tepkisini çeken Türk Telekom, sessiz sedasız bir şekilde abonelerini limitsiz internet uygulamasına geçirmeye başladı.

Çevrimiçi olarak paylaşılan bir Türk Telekom Online İşlemler uygulaması ekran görüntüsüne göre Türk Telekom, mevcut internet abonelerini limitsiz internet sistemine geçiş yaptırmış durumda. Buna göre Türk Telekom kullanıcıları, ‘limitsiz internet çağına’ bir hafta erken girmiş oldular. Kullanıcıları söz konusu paket değişikliği nedeni ile modemlerini yeniden başlatmaları gerekebilir. Ayrıca Türk Telekom’un konu ile ilgili herhangi bir resmi açıklama paylaşmadığını da belirtelim.

Şu ana kadar neler olmuştu?

İlk olarak NTV’de yayınlanan bir programa katılan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, mevcut Türk Telekom abonelerinin 1 Ocak itibari ile sahip oldukları internet hızları korunmak koşulu ile limitsiz internet paketlerine geçirileceğini, bunun için abonelerden herhangi bir ek ücret talep edilmeyeceğini belirtmişti. Aynı hafta içinde 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak limitsiz internet paketlerini açıklayan Türk Telekom, giriş paket olan 4Mbps için 59,90 TL ücret belirlerken, en üst paket olan 100Mbps için 335,90 TL ücret belirlemişti.