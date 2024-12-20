Teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee (MKBHD), geleneksel hâle getirdiği "yılın en iyi telefonları" videosunu yayımladı. İşte MKBHD'nin seçimlerine göre 2024'ün en iyi telefonları...

Dünyanın en popüler teknoloji YouTuber'larından Marques Brownlee (MKBHD), milyonlarca takipçisinin beklediği videoyu nihayet yayımladı. Evet, YouTuber'ın artık geleneksel hâle getirdiği "yılın en iyi telefonları" videosundan bahsediyoruz.

Peki MKBHD'nin hazırladığı videoya göre yılın en iyi telefonları hangileriydi? Dilerseniz lafı hiç uzatmayalım ve detaylara geçelim.

İşte MKBHD'ye göre yılın en iyi telefonları:

Yılın en iyi telefonu: Samsung Galaxy S24 Ultra

Ünlü teknoloji YouTuber'ının değerlendirmesine göre yılın en iyi telefonu, Samsung Galaxy S24 Ultra'ydı. Marques Brownlee, bu cihazı yılın en iyi büyük ekranlı telefonu olarak da seçti. Konuyla ilgili açıklama yapan MKBHD, Samsung Galaxy S24 Ultra'nın batarya, ekran ve kamera konusunda harika olduğunu söyledi.

MKBHD, toplam 10 kategoride seçimler yaptı. Bunların ikisinde Samsung Galaxy S24 Ultra'yı zirveden gösteren YouTuber, peki diğer kategorilerde hangi cihazları seçti? Gelin şimdi de diğer kategorilere ve kazananlara bakalım.

MKBHD'ye göre yılın en iyi telefonlarının seçildiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: