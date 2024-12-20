Dünyanın en popüler teknoloji YouTuber'larından Marques Brownlee (MKBHD), milyonlarca takipçisinin beklediği videoyu nihayet yayımladı. Evet, YouTuber'ın artık geleneksel hâle getirdiği "yılın en iyi telefonları" videosundan bahsediyoruz.
Peki MKBHD'nin hazırladığı videoya göre yılın en iyi telefonları hangileriydi? Dilerseniz lafı hiç uzatmayalım ve detaylara geçelim.
İşte MKBHD'ye göre yılın en iyi telefonları:
Yılın en iyi telefonu: Samsung Galaxy S24 Ultra
Ünlü teknoloji YouTuber'ının değerlendirmesine göre yılın en iyi telefonu, Samsung Galaxy S24 Ultra'ydı. Marques Brownlee, bu cihazı yılın en iyi büyük ekranlı telefonu olarak da seçti. Konuyla ilgili açıklama yapan MKBHD, Samsung Galaxy S24 Ultra'nın batarya, ekran ve kamera konusunda harika olduğunu söyledi.
MKBHD, toplam 10 kategoride seçimler yaptı. Bunların ikisinde Samsung Galaxy S24 Ultra'yı zirveden gösteren YouTuber, peki diğer kategorilerde hangi cihazları seçti? Gelin şimdi de diğer kategorilere ve kazananlara bakalım.
- Yılın en iyi küçük ekranlı telefonu: Apple iPhone 16
- Yılın en iyi kameralı telefonu: Apple iPhone 16 Pro
- Yılın en kıymetli telefonu: Nothing Phone 2a
- Yılın en iyi bataryaya sahip olan telefonu: Red Magic 10 Pro
- Yılın en iyi tasarımlı telefonu: Huawei Mate XT
- Yılın en iyi katlanabilir ekranlı telefonu: Google Pixel 9 Pro Fold
- Yılın en çok geliştirilen telefonu: Google Pixel 9 Pro Fold
- Yılın en başarısız telefonu: Asus Zenfone 11 Ultra
MKBHD'ye göre yılın en iyi telefonlarının seçildiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: