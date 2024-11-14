Red Magic 10 Pro ve Pro+, Snapdragon 8 Elite işlemci ve güçlü bataryalarla tanıtıldı. Hızlı şarj ve üst düzey oyun deneyimi sunuyor.

Nubia, oyuncular için geliştirdiği yeni amiral gemisi telefonları Red Magic 10 Pro ve Red Magic 10 Pro+’ı tanıttı. Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan bu telefonlar, yüksek performansları ve yenilikçi özellikleri ile dikkat çekiyor.

Her iki model, gelişmiş soğutma sistemleri ve oyun deneyimini iyileştiren özellikleriyle oyuncuları hedefliyor. Red Magic 10 Pro ve Pro+ modelleri, büyük ekranları ve yüksek yenileme hızlarıyla oyunseverlere üst düzey deneyimler sunuyor.

Red Magic 10 Pro ve Pro+ teknik özellikleri

6,85 inç büyüklüğünde, 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranları, oyunlarda akıcı görüntüler sağlıyor. Ayrıca, telefonlar yüksek çözünürlük desteği sunan Red Core R3 çipi ve 520 Hz omu tuşları gibi özel oyun özellikleriyle donatılmış. Arka tarafta ise 50 MP ana kamera, ultra geniş açı kamerası ve makro sensör bulunuyor. Telefonlar, sıvı metal soğutma sistemi ve güçlü fanlarla donatılmış, böylece oyun oynarken performans kaybı yaşanması engelleniyor.

Red Magic 10 Pro+ özellikleri:

Ekran: 6.85 inç, 1216 x 2688, 2000 nit, 144 Hz, AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Bellek: 16GB / 24GB

Depolama: 512GB / 1TB

Arka kamera: 50 MP f/1.9 (birincil) + 50 MP f/2.2 (ultra geniş) + 2 MP f/2.4 (makro)

Ön kamera: 16 MP f/2.0

Batarya: 7050 mAh, 120W kablolu hızlı şarj

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

İşletim sistemi: Android 15, Redmagic OS 10

Boyutlar: 163.4 x 76.1 x 8.9 mm, 229 g

Red Magic 10 Pro özellikleri:

Ekran: 6.85 inç, 1216 x 2688, 2000 nit, 144 Hz, AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Bellek: 12GB

Depolama: 256GB / 512GB

Arka kamera: 50 MP f/1.9 (birincil) + 50 MP f/2.2 (ultra geniş) + 2 MP f/2.4 (makro)

Ön kamera: 16 MP f/2.0

Batarya: 6500 mAh, 80W kablolu hızlı şarj

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

İşletim sistemi: Android 15, Redmagic OS 10

Boyutlar: 163.4 x 76.1 x 8.9 mm, 229 g

Red Magic 10 Pro ve Pro+’ın en büyük farkı, batarya kapasiteleri ve şarj hızlarında kendini gösteriyor. Pro modeli 6.500 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği sunarken, Pro+ modeli 7.050 mAh batarya ve 120W hızlı şarj desteği ile daha uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanı sağlıyor.

Çin'de ön siparişe açılan telefonların fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş durumda: Red Magic 10 Pro modeli, 12GB/256GB versiyonu için 735 dolar, 12GB/512GB versiyonu için ise 805 dolardan satışa sunulacak. Red Magic 10 Pro+ modeli ise 16GB/512GB versiyonu için 830 dolar, 24GB/1TB versiyonu için 1030 dolar ve özel Golden Saga sürümü için 1327 dolar olarak fiyatlandırıldı. 18 Kasım’dan itibaren teslim edilmeye başlanacak.