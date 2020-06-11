Da Vinci'nin 500 Yıllık Çizimi ile Modern İnsanın Benzerliği

ABD’den bilim insanları, modern insanın vücut ölçülerinin Leonardo Da Vinci’nin 1492 yılında çizdiği bilinen Vitruvius Adamı çiziminin ölçülerine ne kadar uyduğunu belirlemek için bir çalışma gerçekleştirdiler. Yapılan çalışmada, modern insanın vücut ölçüleriyle Vitruvius Adamı’nın vücut ölçülerinin birbirine yakın olduğu görüldü.

Leonardo Da Vinci, günümüzden yaklaşık 530 yıl önce ideal insan vücut ölçülerini Vitruvius Adamı çizimiyle bir defterine aktardı. Mükemmel oranlı erkek vücudunu gösterdiği inanılan çizimin üzerinden 500 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra bilim insanları, günümüz insanının Vitruvius Adamı’nın ölçülerine ne kadar yakın olduğunu belirlemek için bir çalışma gerçekleştirdiler.

Da Vinci, Vitruvius Adamı çizimini oluşturmak için erkek vücudunun farklı bölgelerini elle ölçtü. Ünlü ressam, elde ettiği ölçülerle ideal erkek vücudu çizimi olan Vitruvius Adamı’nı oluşturdu ve bir eskiz defterine çizdi.

ABD Askeri Akademisi’nden bilim insanları, günümüz insanının vücut ölçülerini Vitruvius Adamı'nın ölçüleriyle karşılaştırmak için ABD Hava Kuvvetleri’nde eğitim alan 17-21 yaş arası 63.623 erkek ve 1.385 kadının vücut taramasını yaptılar. Yapılan taramanın ardından çalışmaya katılan erkek ve kadınların ortalama vücut ölçümleri yapıldı. Bilim insanlarının yaptığı ölçümlerde erkeklerin ortalama boy uzunluğunun 168cm olduğu, kadınların ortalama boy uzunluğunun ise 160 cm olduğu bulundu.

Çalışmada, günümüz insanının kol açıklığı ve uyluk uzunluğu hariç diğer ölçüleriyle Vitruvius Adamı’nın ölçülerinin arasında sadece yüzde 10’luk bir fark olduğu tespit edildi. Çalışmada, günümüz insanının kol açıklığının yüzde 20, uyluk uzunluğunun ise yüzde 29 oranında Vitruvius Adamı’ndan uzun olduğu tespit edildi.

1492 yılında çizildiği düşünülen Vitruvius Adamı çiziminde bir erkek vücudunun etrafında kolları ve bacakları ile sınırlanan bir çember bulunuyor. Günümüz kadın ve erkeği, çalışmada elde edilen ölçülerle aynı çembere yerleştirildiğinde kadın ve erkeğin ellerinin çemberin dışında kaldığı görülüyor.

ABD’de yapılan çalışma, Da Vinci’nin Vitruvius Adamı çizimindeki ideal erkek ölçüleriyle günümüz insanının ölçülerinin benzer olduğunu gösteriyor. Bu benzerliğin yanında günümüz insanının ölçülerinin Da Vinci’nin ideal insanından biraz daha uzun olduğu görülüyor.