Bill Gates, 30 Milyon Dolarlık Kitabı Ekran Koruyucu Yapmış

Bill Gates, Leonardo Da Vinci'nin Codex Leicester kitabını 25 yıl önce açık artırmayla satın aldı. Ancak Microsoft'un patronu kitabı satın almakla kalmayıp ticari bir ürün haline getirdi.

Leonardo da Vinci'nin bilimsel yazılarını içeren el yazması bir kitap olan Codex Leicester, dünyanın en pahalı ikinci kitabı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise şu anda dünyanın en zengin insanlarından biri, ancak 1994 yılında bugünkü kadar zengin değildi. Yine de Gates'in o dönemde Codex Leicester'ı satın almak için 30 milyon dolar harcayacak kadar parası vardı.

Codex Leicester, okumayı seven bir insan olan Gates'in satın aldığı en pahalı kitap. Gates, kitabı satın almak için 11 Kasım 1994'te New York'taki Christie's müzayede evinde 30.802.500 dolar ödedi. Gates'in aklında kitapla ilgili farklı bir plan vardı ve bu plan, Windows işletim sistemi kullanıcılarına kendilerini az da olsa özel hissettirdi.

Microsoft kurucusu, kitabı aldıktan sonra bilgisayarda açılabilecek dijital görüntü dosyaları oluşturmak için her sayfasını taradı ve kitabın dijital versiyonunu oluşturdu. Bill Gates, ardından herkesin sayfalara sahip olmasını istedi ve sayfaları Windows'a duvar kağıtları ve ekran koruyucular olarak dahil etti.

Da Vinci'nin el yazması, Bir Windows CD'si alan kullanıcılar için duvar kağıdı ve ekran koruyucularından oluşan bir koleksiyon haline geldi. Paket, Microsoft Plus ile birlikte sunuldu ve kullanıcılara, Windows 95'te özelleştirilmiş bir versiyon sunan özel bir tema olarak verildi. Bill Gates, sunduğu duvar kağıtları ve ekran koruyucuları çok popüler olduğu için onları Windows 98 ve Windows ME'ye de taşıdı.

Ancak Gates bu kadarla da kalmadı ve Codex Leicester'ı dijital olarak CD-ROM versiyonuyla piyasaya sürüldü. Leonardo da Vinci olarak adlandırılan koleksiyon, 1999 yılında Bill Gates'in kurduğu Corbis tarafından satışa sunuldu ve büyük ilgi gördü. Codex, yeni Windows sürümlerinde kullanılmıyor. Ayrıca Microsoft'un 25 yıl önce sunduğu orijinal dijital sürümünü bulmak da oldukça zor.