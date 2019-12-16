Yapılan Araştırmaya Göre Modern İnsanın Yaşam Süresi 38 Yıl

Bilim insanları, omurgalı canlıların yaşam sürelerini irdeleyen bir araştırma yaptılar. Yapılan araştırma, modern insanların genetik saatinin 38 yıl ile sınırlı olduğunu gösteriyor. Yani bir modern insan, genetik anlamda sadece 38 yıl yaşayabilir.

Avustralyalı bilim insanları, yeni bir araştırma yaptılar. İçlerinde insanların da bulunduğu omurgalı canlıların yaşam süreleriyle ilgili yapılan araştırma, ilginç bir sonucu ortaya koydu. Bilim insanlarının yaptığı son araştırmaya göre modern insanın genetiği, en fazla 38 yıl yaşamaya imkan veriyor. Bu süre, ilk dönem modern insanların yaşam süreleriyle örtüşüyor ve bilim insanları, yaşam tarzı ve tıp biliminde yaşanan gelişmelerin, insan ömrünü uzattığını söylüyorlar.

Avustralya Bilimsel Araştırma Kurumu (CSIRO) tarafından yapılan araştırmaya göre modern insanların (Homo Sapiens) genetik saati, 38 yılla sınırlı. Ayrıca Homo Sapiens'in öncüleri olan "Denisova" ve "Neandertal" insanların genetik saati de modern insana çok benziyor. Yapılan araştırmaya göre Denisova ve Neandertal insanlarının genetik saati, 37.8 yılla sınırlı.

Genetik olarak en uzun süre yaşayabilen canlılar, balinalar

Bilim insanlarının son araştırması, DNA'lar aracılığıyla yapıldı. Yapılan araştırma hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Ben Mayne, DNA'lar ile ömür tahmininin mümkün olduğunu, çünkü bir canlının tüm gen haritasına sahip olunmasının, o canlıyla ilgili yaşam süresi hakkında tahminde bulunulmasını mümkün kıldığını söylüyor. Dilerseniz şimdi de, bu araştırmanın sonuçlarına yakından bakalım.

Yapılan araştırma, en uzun yaşam süresine sahip olan canlının Bowhead balinası olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre bu canlıların yaşam süresi 268 yıl. Dünyada en uzun yaşayabilen ikinci canlı türü ise günümüzde nesli tükenmiş olan ancak bundan yıllar önce Güney Amerika'da bulunan Galapagos Adaları'nda yaşamış olan dev kaplumbağalar. Bu canlıların yaşam süresi 120 yıl olarak belirlenmiş durumda.

Şempanzeler genetik olarak insanlardan daha uzun yaşıyorlar

Avustralyalı bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en kısa ömrüne sahip olan canlılar süt balıkları. Bu canlıların yaşam süresi, sadece 12 yıl ile sınırlı. Ayrıca modern insanlara genetik olarak benzerlik gösteren şempanzeler de insanlara yakın bir ömre sahip. Araştırmaya göre şempanzelerin ömürleri, 39.7 yıl. Bu da şempanzelerin ömürlerinin, insanlardan 1.7 yıl daha fazla yaşayabildiklerini gösteriyor.

Araştırma, 252 omurgalı canlıdan oluşuyor. Ancak ne yazık ki bu canlıların tümünün yaşam süresini paylaşmamız, çok da mümkün değil. Ancak elimizde, bazı canlı türlerine ait yaşam sürelerini gösteren bir fotoğraf bulunuyor. Dilerseniz artık sizleri, bu fotoğraf ile baş başa bırakalım.

Bazı omurgalı canlıların genetik yaşam sürelerini gösteren infografik