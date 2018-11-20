Monster Hunter’ın Çekimlerinden Bir Görsel Paylaşıldı

Capcom video oyun serisinin canlı-aksiyon film uyarlaması Monster Hunter’ın çekimlerinden çok özel bir görsel, bu akşam saatlerinde gün yüzüne çıktı. Görselde, Milla Jovovich ve Tony Jaa birlikte yer alıyor.

Screen Gems tarafından paylaşılan görselde, filmin asıl kahramanı ‘Natalie Artemis’i canladıran Milla Jovovich ve ‘Hunter’ karakterine can veren Tany Jaa görünüyor. Screen Gems, aynı zamanda filmin senaryosunun bir özetini yayımladı:

“Dünyamızın ardında, başka bir dünya var. Bu dünya, ölümcül gaddarlıktaki kurallarla yönetilen, güçlü ve tehlikeli canavarların dünyası. Artemis (Milla Jovovich) ve onun sadık askerleri, dünyamızdan yeni dünyaya taşınırken, soğukkanlı lider hayatının şokunu yaşar. İsyancı saldırılarla, güçlü ve durdurulamaz düşmanlarla çaresiz bir şavaşın içine girecek olan Artemis, savaşmak için bir yol bulmuş gizemli bir adamla iş birliği yapacak.”

Yayınlanan fotoğrafta, Jaa’nın ‘Hunter’ karakteri, elinde dev bir kılıcın yanı sıra bir de büyük bir yay taşıyor. Kostümlerden de anlaşılacağı gibi, ‘Hunter’ karakterinin görünüşünde, ‘Monster Hunter World’ün ‘Alan Takım Lideri’nden esinlenilmiş.

Artemis’in sırtında ise bir çift bıçak, sol kolunda bir ok atar ve daha önce Jovovich’in Instagram hesabından paylaştığı bazı ekipmanlar bulunuyor.

Güney Afrika’da çekimleri yapılan filmin yönetmeni Paul W.S. Anderson, Artemis’in ekipmanlarının tamamının direkt olarak oyundan alındığını söylemiş. Fotoğraf hakkında konuşan Anderson: “Kostümlerin tüm güzelliği ve ‘Monster Hunter’ oyununun yansıması, bu fotoğrafta tam olarak ortaya çıktı” dedi.

Resimde görünen yer ise, Anderson’un oyundaki ‘Wildspire Waste’e benzettiği, Güney Afrika’nın Atlantis Dunes bölgesi. Anderson aynı zamanda oyunun fanı olduğu için oyundaki yerleri tanıdığını ve buraları gerçekleyebilmek için birçok farklı lokasyonda çekim yapılacağını söyledi.

Filmin çekimleri için çöllere, kayalıklara hatta yer altına gittiklerini belirten Anderson, filmin oyundaki görsellikleri tam olarak yansıtacağını da sözlerine ekledi.

Anderson ve Javovich, ‘Resident Evil’ gibi filme uyarlanan video oyunlara yabancı değiller. Filmde Jovovich ve Jaa’ya ek olarak Monster Hunter, Meagan Good, T.I., Diego Boneta ve Ron Perlman rol alacak.