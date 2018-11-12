Mor Renkli OnePlus 6T'nin Satışa Çıkacağı Tarih Belli Oldu

OnePlus 6T'nin yepyeni bir renk seçeneği ile geleceği doğrulandı.

OnePlus, daha önce sadece Çin'de mevcut olan “Gök Gürültüsü Moru” isimli renk seçeneğinin Amerika ve Avrupa ülkelerine de geleceğini doğruladı. Bu haber, siyah OnePlus 6T modelinden hoşlanmayan kulllanıcılar için iyi bir haber olabilir. Şu anda sadece 'Geceyarısı Siyahı' ve 'Ayna Siyahı' isimli iki renk seçeneğine sahip olan telefonun, yeni mor seçeneğiyle daha popüler olması bekleniyor.

Daha önce iki renk seçeneğine sahip OnePlus 6T, farklı olmasına rağmen yeterince heyecan verici bulunmuyordu. Fakat şimdi piyasaya sürülecek olan yeni renk modeli, cihazın arkasındaki mor gradyanı ile oldukça iyi görünüyor. 15 Kasım'da Amerika ve Avrupa'da piyasaya çıkacak olan yeni mor renkli OnePlus 6T'ye sahip olabilmek için ek bir ücret ödemeniz gerekmiyor.

Şirketin çıkaracağı yeni renk seçenekleri sadece mor ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor çünkü şirketin geçmişine baktığımızda yeni renk seçenekleri tasarladığını sık sık görüyoruz. 15 Kasım günü başlayacak olan yeni mor renkli OnePlus 6T satışları öncelikle şirketin web sitesinden yapılacak.