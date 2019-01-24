Moto G7 Serisinin Tüm Teknik Detayları Ortaya Çıktı

Motorola'nın akıllı telefon dünyasına güçlü adımlarla geri dönüşünü simgeleyen Moto G7'ye dair bütün donanım bilgileri elimize geçti.

Geçtiğimiz günlerde Snapdragon 625 ile geleceği söylenen Moto G7 ile ilgili elimizde yeni detaylar mevcut. Motorola'nın Brezilya departmanı tarafından detaylandırılan telefonun su damlası çentikle geleceği ve 4 farklı modelle satılacağı resmen ortaya çıktı.

İlginç olan bilgiyse Snapdragon 625 ile gelmesine kesin gözüyle bakılan seride, bir telefon dışında tamamen Snapdragon 632 yonga seti bulunması. İşte 4 farklı modelle ilgili gelen donanım bilgileri:

Moto G7 Plus

• CPU: Snapdragon 636

• RAM: 4 GB

• Depolama: 64 GB, expandable

• Ekran: 6.24-inç FHD+ (2270×1080)

• Kamera: 16MP F/1.7 + 5MP F/2.2

• Ön Kamera: 12MP F/2.0

• Batarya: 3,000 mAh

Moto G7

• CPU: Snapdragon 632

• RAM: 4 GB

• Depolama: 64 GB, expandable

• Ekran: 6.24-inç FHD+ (2270×1080)

• Arka Kamera: 12MP F/1.8 + 5MP F/2.2

• Ön Kamera: 8MP F/2.2

• Batarya: 3,000 mAh

Moto G7 Power

• CPU: Snapdragon 632

• RAM: 3 GB

• Depolama: 32 GB

• Ekran: 6.2-inç HD+ (1520×720)

• Kamera: 12MP F/2.0

• Ön Kamera: 8MP F/2.2

• Batarya: 5,000 mAh

Moto G7 Play

• CPU: Snapdragon 632

• RAM: 2 GB

• Depolama: 32 GB

• Ekran: 5.7-inç HD+ (1512×720)

• Arka Kamera:13MP F/2.0

• Ön Kamera: 8MP F/2.2

• Batarya: 3,000 mAh

Henüz serinin ne kadar fiyatla piyasaya sunulacağı ve çıkış tarihi belli değil. Ancak Moto G7 serisiyle ilgili gelecek haberlerin eli kulağında...