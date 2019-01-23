Akıllı Telefon Üreticileri Titreşim Deneyimine Önem Vermeli

Günümüzde kullandığımız akıllı telefonlar, bundan 15 yıl önce yalnızca hayal ürünü olabilirlerdi. Bu harika cihazların maalesef tüm özellikleri dört dörtlük diyemeyiz. Akıllı telefon üreticilerinin, telefonlarda iyileştirme yaparken önem vermesi konulardan biri de titreşim deneyimi.

Akıllı ekranlarda dokunsal geribildirimi sağlamak için kullanılan titreşim, gerçekten bir şeye dokunduğunuzda hissettikleriniz ile oldukça farklı. Apple bu sorunu iPhone 6'ları piyasaya sürdüğünde Taptic Engine adı verilen sistemi kullanarak çözmeyi hedefledi. iPhone 6'nın yaşattığı titreşim deneyimi çok hassas ve tutarlıydı. Sanal klavye ile yazı yazmak, kamera uygulamasında deklanşöre basmak veya ayarlarda çeşitli geçişleri açmak ve kapamak tatmin edici hissettiriyordu.

Fakat Android üreticileri uzun yıllardır bu konuda Apple'ın gerisinde kaldı. 2017 yılında LG'nin piyasaya sürdüğü V30 modeli, titreşimdeki yapaylık sorununa yeni bir yaklaşım getirdi. Gerçek dokunma hissini en iyi taklit eden Android telefon olma özelliğine sahip bu cihazdan sonra bir süre daha titreşim konusunda iyileştirme yapılmadı.

2018 yılında Google'ın piyasaya sürdüğü Pixel 3 ve Pixel 3 XL, yeni ve gerçekçi dokunma geri bildiriminde bulunan bir sistem ile karşımıza çıktı. Google'ın titreşimdeki yapaylık sorununu çözdüğünü düşündüğü Pixel cihazlarındaki tek dezavantaj ise cihazın kullandığı işletim sistemi Android 9 Pie'ın oldukça fazla dokunsal geribildirim vermesi olarak gösterilebilir.

Neden hala titreşimdeki yapaylık sorunu çözülmüş değil diye soracak olursak, akıllı telefon üreticilerinin bu konuyu görmezden gelmesi cevabı verilebilir. Örneğin, Samsung'un son teknolojiyle ürettiği amiral gemisi cihazlarda kullandığı titreşim motorları, hâlâ oldukça kötü hissettiriyor.

Sony için de benzer bir durum söz konusu. Sony'nin titreşim anlamında gerçekçi bir deneyim sunduğu son cihazı, 2014'te piyasaya sürülen Xperia Z3 modeliydi. Şirketin ürettiği son akıllı telefonlar, Z3'ün yaşattığı deneyimden oldukça uzak.

Dokunsal geribildirim sorunu, elbette akıllı telefonların en büyük sorunu değil fakat akıllı telefon üreticilerinin kesinlikle dikkate alması gereken bir konu. Sahibi olduğu akıllı telefonun dokunsal geribildirim deneyimini beğenmeyen kullanıcılar, Ayarlar'a girerek titreşimi devre dışı bırakarak bu soruna çözüm bulabiliyor.

Akıllı telefon üreticilerini bu konuda sınırlayan bazı faktörler de bulunuyor. Telefon içinde boşluğa ihtiyaç duyan üreticiler, gerçekçi bir dokunsal geribildirim sunacak kadar büyük boyutlarda bir titreşim motorunu cihazlarına yerleştiremeyebilirler. Fakat LG ve Apple gibi bu sorunu daha önce çözmüş olan üreticiler, bu savunmayı geçersiz kılıyor.

Umuyoruz ki akıllı telefon üreticileri, bundan sonraki süreçte LG V30'da ya da Pixel 3'te gördüğümüz deneyimi bizlere sunmak için yeni çalışmalara imza atarlar. En nihayetinde yüksek miktarda para ödenen bu cihazlarda cihazın nasıl hissettirdiği de oldukça önemli bir kriter.