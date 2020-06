Motorola One Fusion+ Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, One serisinin yeni üyesi Motorola One Fusion+’ı tanıttı. Donanımsal özellikleri bakımında One Hyper’a benzeyen One Fusion+, orta segment akıllı telefonlar arasında iddialı bir model haline gelebilir.

Son olarak 2 gün önce giriş seviyesi iki telefon duyuran Motorola, şimdi de Motorola One Fusion+’ı duyurdu. Motorola, One Fusion+’ı geliştirirken One Hyper’ın tasarım devam ettirmiş diyebiliriz. Pop-up ön kameraya sahip olan telefon 6.5 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip. Motorola, One Fusion+’ın işlemci tarafında Snapdragon 675’i tercih etmiş durumda. CPU ve GPU tarafında performans yükseltmeleri vaat eden Snapdragon 675’in yanında 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan One Fusion+’ın depolama alanını artırmak için microSD yuvası da bulunuyor. Motorola One Fusion+ tasarımı Ön tarafında yukarıda da bahsettiğimiz gibi 16 MP çözünürlüğünde bir pop-up ön kameraya sahip olan One Fusion+, arka kısmında ise dörtlü bir kamera kurulumu ile karşımıza çıkıyor. One Fusion+’ın dörtlü kamera kurulumunun ana kamerası f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64 MP çözünürlüğünde sensörden oluşuyor. Ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonun arka kısmında bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. One Fusion+'ta 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Telefonun güç ve veri bağlantısı için USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Motorola One Fusion+’ın bataryasına baktığımızda ise karşımıza 15W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh kapasiteli bir batarya çıkıyor. Motorola One Fusion+ teknik özellikleri Ekran: 1080p 6.5 inç IPS LCD ekran

1080p 6.5 inç IPS LCD ekran İşlemci: Snapdragon 675

Snapdragon 675 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB + microSD kart yuvası

128 GB + microSD kart yuvası Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 15W, 5.000mAh

15W, 5.000mAh Bağlantı Noktası: USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi

USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renk Seçenekleri: Ay ışığı beyazı, Alacakaranlık mavisi Motorla One Fusion+ fiyatı Motorola One Fusion+, bu ay Avrupa’da piyasaya sürülecek. Ay ışığı beyazı ve alacakaranlık mavisi renk seçeneklerine sahip olacak Motorola One Fusion+, 300 euro (yaklaşık 2.300 TL) fiyatla tüketicilerin karşısına çıkacak.

