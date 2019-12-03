Motorola One Hyper'ın Resmi Basın Görselleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon üreticileri, kullanıcılara daha büyük ekran sunabilmek için farklı yöntemlere başvuruyorlar. Kızaklı kamera seçeneği de bu yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde akıllı telefon pazarı için yaptığı önemli hamlelerle dikkat çeken Motorola, kızaklı kameraya sahip ilk akıllı telefonu Motorola One Hyper'ı tanıtmaya hazırlanıyor ancak lansmana çok az bir süre kalan telefonunun resmi render görüntüleri ortaya çıktı.

ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Motorola, bilindiği üzere bu akşamın ilerleyen saatlerinde One Hyper adındaki kızaklı kameraya sahip ilk akıllı telefonunu tanıtacak ancak telefonun basın görselleri şimdiden internete sızdırıldı. Alman haber sitesi WinFuture'da ortaya çıkan basın görselleri, akıllı telefonunun tasarımının yanı sıra bazı özelliklerine de ışık tutuyor.

Daha önce de birçok kez telefonların piyasaya sürülmesinden önce özelliklerinin sızdırıldığına tanık olmuştuk fakat Motorola'nın başına gelen olay, bunlardan biraz daha farklı. Hem lansmana saatler kalması hem de görsellerin resmi tanıtım görselleri olması, şirket yöneticilerinin canını sıkmış olabilir. Gelin bu görsellerde öne çıkan detaylara yakından bakalım.

İşte Motorola One Hyper'ın resmi basın görselleri:

Ortaya çıkan resmi basın görselleri, eylül ayında paylaşılan render görüntülerini de doğruluyor. Görsellerde görülen kızaklı kameranın, telefon hakkında ortaya atılan iddialara göre 32 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. 6,39 inçlik FHD+ bir ekrana sahip olacak cihazda herhangi bir çentik veya kamera deliği bulunmuyor. Bu da kızaklı kameranın bir artısı olarak öne çıkıyor.

Telefonun arkasına bakıldığındaysa ikili bir kamera kurulumunun bizleri karşıladığı görülüyor. 64 MP + 8 MP çözünürlüğünde iki kameranın yanında lazer otomatik odak modülüne ek olarak bir de LED flaş yer alıyor. Ayrıca telefonun arka kısmında bir adet parmak izi okuyucusu göze çarpıyor.

11 nm üretim sürecine dayanan Qualcomm Snapdragon 675 yonga setinden güç alması beklenen Motorola One Hyper, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanını bünyesinde barındıracak. 3.600 mAh bataryayla geleceği tahmin edilen akıllı telefonun yazılım tarafında Android 10 ile kutudan çıkacağı belirtiliyor. Telefonun resmi tanıtımından sonra tüm detayları sizlere aktarıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.