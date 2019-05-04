Mozilla, Firefox'taki Hatayı Düzelten Güncellemeyi Yayımladı

Firefox tarayıcıda bulunan tüm eklentilerin devre dışı kalmasına yol açan hata için Mozilla ek mesai yapıyor.

Günümüz internet tarayıcıları arasında en popülerlerden birisi olan Mozilla Firefox'un kullanıcıları, dün gece fazlasıyla can sıkıcı bir hatanın varlığını fark etti. Firefox kullanıcıları dün gece itibarıyla hiçbir eklentiyi yükleyemez oldu ve kullanıcıların hâlihazırda ekli bulunan eklentileri de çalışmaz hâle geldi.

Mozilla'dan ise konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada tüm kullanıcılarda oluşan hatanın, bir sertifikanın tarihinin geçmiş olmasından kaynaklandığı aktarıldı. Paylaşılan bir blog yazısında hatanın belirlendiği ve hatayı düzeltecek bir güncellemenin kullanıcılara yayımlanmaya başladığını belirten Mozilla "Hata düzeltmesi önümüzdeki birkaç saat içerisinde arka planda otomatik olarak uygulanacaktır. Eklentilerin tekrar çalışması için kullanıcıların herhangi bir şey yapması gerekmiyor" dedi.

Kullanıcılara eklentilerini kaldırıp tekrar yüklemeyi denememelerini, eğer bunu yaparlarsa eklentilerinde gerçekleştirdikleri ayarları ve özel verileri kaybedeceklerini de söyleyen California, ABD merkezli teknoloji devi şirket, düzeltmenin şu anlık Firefox ESR ve Firefox Android için yayımlanmayacağını ancak çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Studies sistemi ile düzeltilecek olan Firefox hata gidermesinden faydalanabilmek için eğer devre dışı bıraktıysanız, Studies'i aktif hâle getirmeniz gerekiyor. Birden meydana gelen büyük hata için ek mesai harcayan Mozilla, Studies sistemini araya sokmadan direkt olarak hata gidermesinin uygulanabileceği bir yöntem üzerinde çalıştığını da aktardı.