MR makinesine girdiyseniz bilirsiniz, sanki başınızda inşaat yapılıyormuş gibi sesler gelir. Peki bu seslerin sebebi ne?

MR makinesine girmek yeterince klostrofobik değilmiş gibi bir de “dan-dun”, “tak-tuk” seslerini tepemizde duyuyoruz.

Hiç düşündünüz mü? Bu sesler neden çıkıyor? Kaynağı ne? Aslında 3 farklı kaynaktan geliyorlar. Teker teker bakalım.

İlk olarak, MR (manyetik rezonans) cihazı ne işe yarıyor?

MR cihazı, manyetik alanları ve radyo dalgalarını kullanarak organları, dokuları ve sinir sistemini; vücudumuzdaki atomların çekirdek hareketleri aracılığıyla inceliyor. Bunu yaparken de gürültülü sesler çıkıyor.

İlki, soğutma sistemiyle alakalı.

Coldhead denilen soğutma sistemi, makinenin parçalarının düşük seviye sıcaklıklarda kalmasını sağlıyor. Hatta -269 dereceye kadar soğutabiliyor. Bu sistemin içindeki pompalar ve fanlar, duyduğumuz gürültüyü oluşturan kaynaklardan.

Bir diğer ses ise radyo frekansı bobinlerinden geliyor.

RF bobinleri, MR görüntülemede ihtiyaç duyula radyo frekansı sinyallerini gönderip alıyor. Akım geçerken hoparlörden çıkar gibi belli sesler çıkıyor ve biz de bu rahatsız edici sesleri duyuyoruz.

Son ses kaynağı, gradient bobinleri.

Gradient bobinler, cihazın içindeki manyetik alanın şiddetini ve yönünü değiştiriyor; iç manyetik alana karşı başka manyetik alan oluşturuyor. Bunları yaparken oluşan akım sayesinde genişleyip daralıyor ve sonucunda “tak-tak-tak” diye duyduğumuz ses oluşuyor.

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