Daha önce MR çekimine girenler bilir ki üzerimizdeki tüm takıların ve demir eşyaların çıkarılması istenir. Peki bunu neden istiyorlar, çıkarmayı unutursak ne olur?

Bir anlık yaşayacağınız dalgınlığın veya unutkanlığın getireceği sorunlar o kadar da hafif değil.

O yüzden siz siz olun bu yazıyı da okuduktan sonra bir dahaki MR çekiminde daha da dikkatli olun.

MR nedir ve nasıl çalışır?

Manyetik rezonans (MR) görüntüleme, vücudunuzun iç yapısını detaylı bir şekilde görüntülemek için güçlü bir manyetik alan ve radyo dalgaları kullanan bir tıbbi teknik. MR cihazı, vücudunuzdaki hidrojen atomlarını hizalayarak çalışıyor ve bu atomların hareketlerine tepki olarak detaylı görüntüler oluşturuyor. İşte bu noktada metal objelerin tehlikesi devreye giriyor.

Metal objeler neden tehlikeli?

MR cihazının oluşturduğu manyetik alan son derece güçlü ve metal objeler bu manyetik alandan etkileniyor. Eğer üzerinizde metal bir takı ya da demir bir eşya varsa, bu objeler ani ve güçlü bir şekilde manyetik alana doğru çekiliyor.

Hangi eşyalar çıkarılmalı?

MR çekimi öncesinde tüm metal takılar, saatler, saç tokaları, gözlükler ve hatta bazı kıyafetlerde bulunan metal düğmeler çıkarılmalıdır. Kadınlarda demirli sütyenler bile çıkarılması gerekenler arasında olabiliyor. Ayrıca dental implantlar ve kalp pili gibi vücut içinde bulunan metal cihazlar hakkında doktorunuza bilgi vermelisiniz.

Riskleri neler?

Eğer önlem alınmazsa yani üzerinizde metal objeler barındırırsanız bunlar âdeta birer tehlikeli mermiye dönüşebiliyor. Üzerinizden fırlayarak başka yerlere de gidebileceğinden sadece size değil odada bulunan başka kişilere veya nesnelere de zarar verebilir. Yüzük, parmağınızda sıkışabilir veya metal toka, başınıza çarpabilir.

Bunların yanı sıra MR cihazları oldukça pahalı cihazlar. Metal objeler cihazın iç mekanizmasına zarar verebilir, bu da büyük maliyetlere yol açabilir.

Ayrıca metal objeler manyetik alanda kara delik oluşturuyor ve bu da net görüntüler elde etmeyi zorlaştırıyor. Bu durumda doğru teşhis koymak da zorlaşıyor ve ek testler gerekebiliyor.

Kredi kartları, banka kartları ve manyetik kodlamaya sahip diğer her şeyin MR sistemi tarafından silinmesi de olası.

Piercing’i olanlar ne yapacak?

Göbek deliği gibi bazı yerlerinde piercing olanlar MR çekiminde çıkarma işleminden uzak durabiliyor. Ancak bunun da ciddi yan etkileri var. İletken malzemelerden yapılan vücut delme takılarında aşırı sıcaklık artışları oluşabiliyor ve bu da vücut yanıklarını beraberinde getiriyor.

Tabii ki yetkili kişinin vereceği karara göre değişebilir ancak bazı durumlarda piercing’lerin hareket etmesini veya yer değiştirmesini önlemek için yapışkan bant veya bandaj ile sabitleme işlemi yapılması gerekiyor.

Unutursanız ne yapmalısınız?

Eğer MR çekiminden önce metal eşyalarınızı çıkarmayı unuttuysanız, hemen durumu teknisyene bildirmelisiniz. MR teknisyenleri bu konuda eğitilmiş profesyoneller ve durumu en güvenli şekilde yönetebilirler. Gerekirse MR çekimini durdurabilir ve sizi yönlendirebilirler.

Unutmayın, küçük bir önlem büyük kazaların önüne geçer! Umarız ki bu yazı kafanızdaki sorulara yanıt olmuştur.

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