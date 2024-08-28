Meta ve Spotify, Instagram için gerçek zamanlı şarkı paylaşımı özelliğini test ediyor. Spotify’daki şarkılar Instagram’da gösterilebilir.

Meta ve Spotify, Instagram kullanıcılarının dinledikleri müziği gerçek zamanlı olarak paylaşabileceği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, kullanıcıların Spotify hesaplarını Instagram hesaplarıyla senkronize etmelerini sağlayarak, Spotify’da çalan şarkıları otomatik olarak paylaşmayı hedefliyor.

Yeni özellik Spotify ile Instagram hesaplarının bağlantısını kuracak ve bu sayede kullanıcıların Spotify'da çaldıkları şarkılar Instagram’da otomatik olarak paylaşılacak. Bu paylaşımlar, diğer Instagram kullanıcıları tarafından DM sekmesinden veya profil ziyaretlerinde görülebilecek.

Spotify’dan Instagram’a gerçek zamanlı şarkı paylaşımı

Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi’nin keşfettiği bu “Spotify’dan Paylaş” özelliği, kullanıcıların müzik dinleme deneyimlerini sürekli olarak paylaşmalarına ve paylaşımı istedikleri zaman durdurmalarına imkan tanıyacak. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz kesin değil, ancak yakında duyurulması bekleniyor. Şu anda Instagram kullanıcıları şarkıları manuel olarak paylaşabiliyor, fakat bu işlem her şarkı için ayrı ayrı yapılmak zorunda.

Bu yeni özellik, MSN dönemlerinden hatırladığımız şarkı paylaşım işlevini günümüze taşıyarak, müzik paylaşımını daha kolay ve keyifli hale getirebilir. Apple Music kullanıcıları şu anda bu yenilikten faydalanamayacak, ancak gelecekte benzer bir özelliğin Apple tarafından da sunulması ihtimali bulunuyor. “Spotify’dan Paylaş” özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise merakla bekleniyor.