Müzik dinlerken ses kalitesinden ödün vermeyenlerdenseniz ve kulak üstü kulaklık kullanmayı seviyorsanız; listemizdeki kulaklıklara göz gezdirebilirsiniz.

Eğer yeni bir kulaklık arayışındaysanız ancak ne alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız size büyük kolaylık sağlayacak bir listemiz var. Özellikle tercihi kulak üstü kulaklıklardan yana olanlar için; fiyat-performans, kullanışlılık ve ses kalitesi bakımından en dengeli ve başarılı ürünleri listeledik. İlginizi çeken ürünlerin başlıklarında bulunan bağlantıya tıklayarak, ürünün Teknostore sayfası üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz.

Kafanıza en uygun ölçüde ayarlanabilen başlığı ve dönebilen kulaklık modülleriyle oldukça kullanışlı olan Philips Bass+, aynı zamanda oldukça etkileyici bir ses deneyimi sunuyor.

Sunduğu başarılı ses performansının yanında hoparlör olarak da kullanılabilen ve eğlenceli tasarımıyla da dikkat çeken Bix Hoparlör Özellikli Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık, çok işlevli bir kulaklık arayanların dikkatini çekebilir.

Özellikle gürültü önleme teknolojisi ile dikkat çeken Mi Comfort, kulak üstü kulaklıkların büyüklüklerinden şikayet edenler için de başarılı bir alternatif.

3.5mm jack girişi bulunan tüm telefonlarla uyumlu olarak çalışabilen Meizu HD50, amfi jackı ve çoklayıcısı ile hem PC'de hem de amfide kullanılabiliyor. Ses performansı olarak da başarılı bulunan HD50, en iyi fiyat-performans ürünlerinden biri.

Sesleri, mümkün olan en düşük bozulma oranıyla aktarabilen ve etkileyici bir ses deneyimi sunan Xiaomi Mi Hi-Fi Kablolu Kulak Üstü Kulaklık, 3.5 ya da 6.35 jak portuna sahip tüm cihazlarla uyumlu şekilde çalışıyor.

Beats’in fiyat-performans ürünü olarak değerlendirilen Beats EP On-Ear, 3.5mm jack girişi bulunan tüm telefonlar ile uyumlu.

Tüm bilgisayar ve mobil cihazlar ile uyumlu çalışabilen 1MORE Spearhead VR Gaming Oyuncu Kulaklığı, gürültü önleyici mikrofonu ve etkileyici ses performansıyla oldukça başarılı bir ürün.

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